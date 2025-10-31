Giới trẻ đổ về Nhà Thờ Lớn thưởng thức xôi cốm, trà chanh ngày thu

Khu vực Nhà thờ Lớn từ lâu đã trở thành một trong những tụ điểm vui chơi quen thuộc của giới trẻ Hà thành. Dù là ngày giữa tuần, nơi đây vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trước hàng rào sắt quanh nhà thờ, các bạn trẻ đứng tạo dáng chụp ảnh giữa khung cảnh cổ kính của công trình hơn trăm năm tuổi. Nắng thu dịu phủ lên lớp tường rêu xám, khiến từng khung hình trở nên nên thơ và rất đặc trưng của Hà Nội những ngày giao mùa.

Mỗi độ thu về, không khó để bắt gặp hình ảnh những nhóm bạn trẻ hay du khách nước ngoài quây quần bên ly trà chanh, đĩa hướng dương, vừa trò chuyện rôm rả vừa ngắm phố phường trong những hàng quán quanh Nhà thờ Lớn.

Khu vực vỉa hè nằm ngay bên hông Nhà thờ Lớn lúc nào cũng kín chỗ.

Một quán chuyên bán trà chanh, nem chua rán, nem nướng... trên phố Ấu Triệu, đối diện nhà thờ, luôn tấp nập khách ra vào. Lợi thế lớn nhất của những hàng quán quanh khu vực này là tầm nhìn thẳng ra Nhà thờ Lớn vừa thuận tiện để ngồi chuyện trò, vừa lý tưởng cho những ai muốn lưu lại vài khoảnh khắc giữa lòng Hà Nội.

Một bữa xế quen thuộc của giới trẻ Hà Nội trong những ngày thu với khay tre bày đủ món ăn vặt: nem nướng, nem chua rán vàng ruộm, xôi cốm xanh thơm mùi lúa mới và hai cốc trà chanh mát lạnh. Tất cả được đặt trên lá chuối, tạo nên nét dân dã, gần gũi và rất đặc trưng của ẩm thực phố phường.

Đỗ Hoài Thu (20 tuổi) có mặt tại khu vực nhà thờ từ 13h, dành phần lớn thời gian đi dạo, chụp ảnh và tận hưởng không khí thu. Sau khi mua cốm, cô cùng bạn vào quán trà chanh gần đó để chill. 'Thời tiết hôm nay thích lắm, không nóng, cũng không lạnh, kiểu mát mẻ dễ chịu', Thu (phải) nói.

Khác với những năm trước, năm nay cô chuẩn bị kỹ hơn cho lịch trình ngắm thu Hà Nội. 'Bọn tôi đang dự tính đi ăn cốm, ăn nem nướng, café, trà chanh, rồi kem trứng và chụp ảnh với những góc phố nữa', cô nói.

Hoàng Sa Huy (23 tuổi, Hà Nội) cho biết anh lần đầu thử món xôi cốm vì tò mò về hương vị và cũng muốn bắt trend đang rộ trên mạng xã hội. 'Lần đầu ăn thử xôi cốm, tôi thấy vị khá lạ, dẻo, ngọt và thơm mùi cốm', Huy cho biết.

Theo Huy, bữa ăn của hai người có tổng chi phí khoảng 200.000 đồng. Dù không gian có phần đông đúc, anh vẫn cho rằng tiết trời mùa thu khiến việc ngồi ăn vặt ngoài trời trở nên dễ chịu hơn. 'Thời tiết thế này thoải mái khiến người ta thấy gần gũi, dễ kết nối cảm xúc với nhau hơn. Chỉ mong sắp tới Hà Nội nhanh qua đông đi, nhiều lúc nóng quá không chịu được, se lạnh thêm chút nữa là đẹp nhất', anh nói.

Trần Văn An (22 tuổi, trái) cho biết anh mất gần 30 phút mới tìm được chỗ gửi xe và thêm nửa tiếng nữa để có chỗ ngồi. 'Đợi khoảng 15 phút mới có đồ ăn, nhưng bù lại không khí ở đây rất vui. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, chỉ cần se lạnh thêm vài độ nữa sẽ thích hơn', An nói. Anh cho biết đã lên Hà Nội được ba năm và hầu như tuần nào cũng ghé Nhà thờ Lớn ngồi trà chanh, đặc biệt thích khung cảnh đông vui, nhộn nhịp nơi đây.

Bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc giữa tiết trời thu.