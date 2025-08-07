Hà Nội và TP HCM vào top thành phố tuyệt vời bậc nhất thế giới

Sự xuất hiện của Hà Nội và TP HCM trong Telegraph Travel Awards 2025, giải thưởng do báo Telegraph (Anh) tổ chức và công bố hôm 4-5/8 vừa mang đến niềm tự hào, vừa khích lệ mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam. Kết quả cho thấy khoảng 20.000 độc giả toàn cầu đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn những điểm đến yêu thích, trong đó Hà Nội xếp thứ 31, giảm 4 bậc so với năm 2023, còn TP HCM giảm 1 bậc, giữ vị trí 77.

Hà Nội - Thành phố của ký ức và tương lai

Hà Nội là một thành phố năng động, lý tưởng cho những ai yêu nét đẹp văn hóa và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Theo The Telegraph, Hà Nội là "một đô thị quyến rũ bậc nhất châu Á, nơi những di tích cổ kính và các công trình kiến trúc Pháp rêu phong vẫn hòa quyện cùng dòng xe máy hiện đại và hơi thở phồn hoa thời đại mới". Bình minh trên Hồ Gươm, tiếng chuông chùa Trấn Quốc buông giữa sương mù Hồ Tây, mùi cốm làng Vòng thoảng trong gió thu... tất cả tạo nên một Hà Nội vừa sâu lắng vừa sống động, khiến du khách nước ngoài không ngừng nhớ nhung.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội thường được ví như "trái tim của văn hóa Việt". Những khu phố cổ với mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu lịch sử dày dặn, những quán cà phê cóc ẩn mình sau lùm cây xanh mướt hay bát phở thơm ngào ngạt sáng sớm... đều là "kho báu cảm xúc" mà không nơi nào khác có được.

TP HCM - Thành phố không ngủ, vươn mình thành 'megacity'

TP HCM ghi điểm ở năng lượng đô thị, trải nghiệm ẩm thực đường phố và đời sống đêm sôi động.

Nếu Hà Nội là bản nhạc trầm, TP HCM là một bản giao hưởng sôi động, tươi trẻ và táo bạo. Thành phố này được The Telegraph mô tả như một "mê cung cuốn hút của ánh đèn đô thị, ẩm thực đường phố sôi động và nhịp sống hiện đại không bao giờ ngơi nghỉ".

Du khách đến TP HCM không chỉ để ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời như Landmark 81, Bitexco mà còn để hòa mình vào dòng người tấp nập ở chợ Bến Thành, nhâm nhi ly cà phê sữa đá trên vỉa hè, hay lắng nghe ký ức lịch sử vang vọng trong Dinh Độc Lập.

Bắt đầu từ năm 2025, TP HCM chính thức mở rộng quy hoạch, trở thành một trong những siêu đô thị (megacity) mới của châu Á, kết nối vùng đô thị với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hơi thở phát triển đang len lỏi trong từng con phố, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho du lịch, kinh tế và văn hóa.

Theo ban tổ chức Telegraph Travel Awards, hơn 20.000 độc giả toàn cầu đã tham gia bình chọn, dựa trên những trải nghiệm thực tế về ẩm thực, văn hóa, dịch vụ và cảnh quan. Trong khi nhiều thành phố nổi tiếng như Bangkok (40), Kuala Lumpur (68) hay Dubai (73) đều nằm sau Hà Nội, điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.