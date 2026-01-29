Thủy Tiên hành hương đến nơi Đức Phật thành đạo

'Đi đến nơi thiêng liêng như thế này không cầu bất cứ điều gì cho bản thân. Chỉ đơn giản là quay về bên chân Phật đọc vài dòng kinh với một tấm lòng biết ơn', bà xã cầu thủ Công Vinh viết.

Bodh Gaya là thị trấn nhỏ, nằm phía đông nam bang Bihar, Ấn Độ. Ngày nay, nơi đây là một trong những điểm du lịch hàng đầu châu Á, thu hút hàng triệu tín đồ hành hương vì có Cội Bồ Đề (danh hiệu trong Phật Giáo, tôn xưng một cây Bồ Đề cổ thụ), nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo.

Trải qua hơn 2.600 năm, cây Bồ đề từng bị đốn hạ, rồi trồng lại nhiều lần. Ngày nay, hậu duệ của nó vẫn phát triển mạnh mẽ và không chuyển dịch so với vị trí cây ban đầu.

Dưới gốc Cây Bồ Đề linh thiêng tại Bodh Gaya còn có di tích đặc biệt được gọi là Kim Cương tòa. Đây là phiến đá cổ bằng sa thạch được đặt ngay tại vị trí Đức Phật ngồi thiền định, đánh dấu 'chân tịnh đạo tràng' - nơi tâm thanh tịnh dẫn tới Giác ngộ tối thượng.

Ngoài Cội Bồ Đề, đền Mahabodhi cũng là thánh tích quan trọng tại Bodh Gaya. Ngôi đền được xây dựng bằng gạch cổ nguyên khối và là một trong số ít những công trình kiến trúc gạch cổ nhất còn tồn tại ở Ấn Độ. Kiến trúc của đền Mahabodhi nổi bật với tháp cao và các bức tượng Phật chạm khắc tinh xảo, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2002.

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ), hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu ca hát với album Tales - Những chuyện kể, kết hợp nhạc sĩ Quốc Bảo. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc: Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Kiss Me, Mãi thuộc về anh...

Thủy Tiên về chung nhà với cầu thủ Công Vinh từ năm 2012, sau khi tổ chức đám hỏi tại quê nhà An Giang. Tháng 1/2013, cô sinh con gái đầu lòng Bánh Gạo (tên thật Lê Trần Diễm Quỳnh), rồi làm lễ cưới theo nghi thức Phật giáo và hiện đại cuối năm 2014. Gia đình ba người có cuộc sống kín tiếng tại TP HCM. Hơn một năm qua Thủy Tiên chuyển sang ăn chay trường vì tự thấy đến lúc cơ thể không chịu được mùi tanh của thịt cá nữa nên chọn những loại thực phẩm phù hợp hơn với cơ địa.