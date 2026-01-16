Mai Ngô 'lạc' vào thị trấn 300 năm tuổi đẹp như cổ tích

Vi vu Nhật Bản đầu năm, Mai Ngô ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng như phố cổ Asakusa ở Tokyo, chùa Chureito ở Fujiyoshida, làng cổ Iyashino Sato Nenba bên hồ Saiko, làng cáo Zao Kitsune ở Miyagi… Hành trình khám phá xứ sở mặt trời mọc lần này của Mai Ngô còn dừng chân tại Ginzan Onsen.

Ginzan Onsen thuộc vùng núi hẻo lánh của tỉnh Yamagata, cách Tokyo khoảng 420 km về phía bắc, là một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.

Khu vực này ban đầu là một mỏ bạc nhưng ngày nay, nhắc tới Ginzan, khách du lịch nhớ tới một thị trấn suối nước nóng đẹp bậc nhất tại Nhật, với các nhà trọ truyền thống ryokan nằm dọc theo bờ sông.

Khung cảnh ở đây chính là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình kinh điển của hãng Ghibli từng đoạt giải Oscar - Spirited Away (Vùng đất linh hồn) - do Hayao Miyazaki đạo diễn. Cũng vì vậy, Ginzan Onsen còn được biết đến với tên gọi 'Vùng đất linh hồn'.

Nơi đây cũng từng được chọn là địa điểm quay bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng 'Oshin' của đài truyền hình NHK, sản xuất năm 1983, quen thuộc trong ký ức khán giả Việt.

Nhiều ngôi nhà trọ nằm dọc bờ sông Ginzan-gawa có từ thời Taisho (1912-1926) đến thời Showa (1926 - 1989). Với những ngôi nhà có kiến trúc cổ xưa nằm san sát, Ginzan Onsen tạo cho du khách cảm giác hoài cổ, phảng phất không khí thời đại Taisho.

Từ Tokyo, du khách có thể đi tàu Shinkansen đến ga Oishida (khoảng 3 tiếng), sau đó tiếp tục đi xe bus địa phương khoảng 40 phút để đến Ginzan Onsen.

Từ tháng 12 đến tháng 2 là thời điểm lý tưởng nhất để tận hưởng cảnh tuyết rơi tại Ginzan Onsen. Nếu thích sự yên tĩnh, bạn có thể đến đây vào mùa xuân ngắm hoa anh đào hay trải nghiệm mùa thu thay lá.

Vào mùa cao điểm, tham quan Ginzan Onsen trong ngày không cần trả phí, nhưng sau 17h, du khách phải mua vé. Muốn lưu trú tại Ginzan Onsen, bạn cũng nên có kế hoạch và đặt chỗ từ trước do thị trấn khá nhỏ, sức chứa của các ryokan còn nhiều hạn chế.

Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, quê TP HCM. Cô được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi hoa hậu. Năm 2022, người đẹp giành danh hiệu Á hậu Miss Grand Vietnam. Một năm sau, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The New Mentor 2023, là học trò của siêu mẫu Thanh Hằng và đạt vị trí Á quân. Bên cạnh nghề người mẫu, Mai Ngô cũng thử sức diễn xuất, theo đuổi âm nhạc, phát huy khả năng rap và từng phát hành MV 'Call Me Later'.