Khám phá các điểm đến đẹp nhất Thái Lan tháng 11

12 điểm đến được Bangkok Post giới thiệu, trải dài từ công viên, thác nước đến các hòn đảo, dựa trên tiêu chí gần gũi thiên nhiên, yên bình và cảnh quan ấn tượng.

Công viên Wang Nam Keaw Flora Park, Nakhon Ratchasima

Cách Bangkok chỉ vài giờ di chuyển, công viên hoa Wang Nam Keaw Flora Park mở cửa đón khách từ ngày 1/11 đến 28/2. Du khách có thể dạo bước giữa những cánh đồng hoa mùa đông, thưởng lãm các triển lãm nghệ thuật được bố trí giữa không gian hoa nở.

Thác Thi Lo Su, Tak

Là một trong những thác nước hùng vĩ nhất Thái Lan, Thi Lo Su ở tỉnh Tak hút khách tháng 11 khi vào mùa đổ nước. Hành trình chinh phục thác đòi hỏi thời gian và thể lực, nhưng phần thưởng là khung cảnh đẹp khi ngắm từ tầng thác phía trên.

Điểm ngắm cảnh Kew Mae Pan, Chiang Mai

Nằm trong Vườn quốc gia Doi Inthanon, Kew Mae Pan mở cửa trở lại vào tháng 11 sau 5 tháng đóng cửa để bảo tồn. Cung đường đi bộ nơi đây mang đến tầm nhìn toàn cảnh bình minh trên biển mây, là điểm yêu thích của người leo núi và nhiếp ảnh gia. Lối mòn ngắn uốn quanh rừng xanh và đồng cỏ núi cao, mang đến cảm giác bình yên, thư thái.

Suối nước nóng Chae Son, Lampang

Với những du khách muốn tìm kiếm sự thư giãn, suối nước nóng Chae Son ở tỉnh Lampang là điểm dừng phù hợp. Nguồn nước có hàm lượng lưu huỳnh nhẹ, thích hợp cho ngâm khoáng, phục hồi sức khỏe và thậm chí có thể luộc trứng theo kiểu onsen Nhật Bản.

Quần đảo Phi Phi, Krabi

Tháng 11, tại quần đảo Phi Phi, biển êm cùng thời tiết khô ráo, thích hợp cho các hoạt động như lặn ngắm san hô, tắm nắng và chụp ảnh. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để khám phá vùng biển Andaman.

Cầu kính ngắm cảnh Chiang Khan, Loei

Còn có tên khác là cầu kính Phu Khok Ngiew, công trình này mang đến trải nghiệm mạo hiểm với độ cao tương đương tòa nhà 30 tầng. Lối đi bằng kính dài hơn 100 m vươn ra giữa không trung, mở ra tầm nhìn xuống sông Hueang và dãy núi bao quanh. Chiang Khan là điểm đến không thể bỏ qua với những ai yêu thích săn mây và ngắm cảnh mùa đông.

Đồi hoa hướng dương Doi Mae U Kho, Mae Hong Son

Tháng 11 là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa hoa hướng dương Mexico nở rộ trên đồi Doi Mae U Kho. Những triền đồi phủ sắc vàng kéo dài suốt khoảng một tháng. Du khách nên ghé thăm và lưu lại khoảnh khắc trước khi mùa hoa khép lại vào đầu tháng 12.

Hồ chứa Huai Tha Khoi, Ratchaburi

Được ví như "dãy Alps của Thái Lan", hồ Huai Tha Khoi ở Ratchaburi nổi bật với khung cảnh núi non trùng điệp và không khí se lạnh. Bao quanh hồ có thảm thực vật xanh mát, mang đến không gian yên tĩnh để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh. Hồ Huai Tha Khoi có nhiều góc chụp hình đẹp, thích hợp cho những kỳ nghỉ dài bên bạn bè và người thân.

Thác Erawan, Kanchanaburi

Thác Erawan nổi tiếng với làn nước xanh ngọc bích và nhiều tầng thác nối tiếp nhau. Du khách có thể cùng gia đình dã ngoại hoặc ngâm mình thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành.

Điểm săn mây Yun Lai, Mae Hong Son

Cách làng Santichon ở Pai khoảng 1,6 km, điểm ngắm cảnh Yun Lai thích hợp để chiêm ngưỡng biển sương buổi sớm phủ kín những triền đồi. Phần lớn du khách chọn nghỉ lại Pai và khởi hành từ mờ sáng để kịp đón khoảnh khắc sương tan, thưởng thức bánh bao nóng và trà ấm.

Vườn Mae Fah Luang, Chiang Rai

Với những du khách yêu hoa, vườn Mae Fah Luang là "thiên đường mùa đông" của miền Bắc Thái Lan. Nơi đây rực rỡ sắc màu với các loài hoa xứ lạnh được sắp đặt thành nhiều tiểu cảnh đa dạng. Du khách đi dạo, chụp ảnh và tận hưởng không khí đặc trưng của vùng cao nguyên.

Đảo Koh Kood, Trat

Đảo Koh Kood mang đến trải nghiệm biển yên bình với bãi cát trắng, nước trong xanh. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động như lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản và nghỉ dưỡng giữa khung cảnh hoang sơ.