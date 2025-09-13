'Kỳ quan đá' có một không hai bên bờ biển ở Quảng Trị

Đá Nhảy là một trong những bãi biển đặc biệt, nằm dưới chân đèo Lý Hòa, thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm phường Đồng Hới (mới) khoảng 25km về phía Bắc.

Địa điểm này nằm ngay trên tuyến quốc lộ 1A, là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá miền Trung.

Bãi Đá Nhảy gây ấn tượng với những khối đá muôn hình vạn trạng. Ảnh: Đức Thành

Có nhiều cách lý giải về cái tên của bãi biển này, chẳng hạn do tảng đá, bãi đá nằm rải rác trên bãi biển như những sinh vật nhảy lô nhô hoặc do các tảng đá nằm san sát nhau giúp người đi biển dễ dàng nhảy từ hòn này qua hòn khác.

Sự kết hợp giữa địa chất, sóng biển và thời gian đã tạo nên “kỳ quan đá”. Ảnh: Đức Thành

Thiên nhiên đã khéo léo khắc họa những khối đá với hình thù lạ mắt và hiếm thấy. Có khối đá vồng lên như lưng voi, có tảng lại trông như đầu sư tử, một vài phiến lại như chiếc ghế đá.

Có nhiều nguồn gốc khác nhau về tên gọi của bãi biển này. Ảnh: Đức Thành

Sự xuất hiện của những khối đá như thể đã được sắp đặt từ trước. Tùy theo góc nhìn và trí tưởng tượng mà mỗi người sẽ thấy hình ảnh khác nhau về bãi biển này.

Những khối đá như thể đã được sắp đặt từ trước. Ảnh: Đức Thành

Bãi Đá Nhảy có những bãi tắm nhỏ nằm xen kẽ giữa các mỏm đá. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách đắm mình trong làn nước trong xanh hay thư giãn trên bờ cát.

Ngay giữa bãi Đá Nhảy có một chiếc giếng được người dân đặt tên là "Cóc". Tên gọi này bắt nguồn từ hình dáng của tảng đá che miệng giếng, trông như một chú cóc. Theo người dân, muốn lấy nước phải chui vào sâu bên trong để múc từng bát.

Ảnh: Đức Thành

Họ tin rằng, đây là giếng thiêng nên thường lấy nước mang về dâng lên đền Nam Hải Đại Vương cạnh giếng Cóc để cầu may và bày tỏ lòng biết ơn biển cả.

Những khối đá với hình thù lạ mắt và hiếm thấy. Ảnh: Đức Thành

Khu vực biển Đá Nhảy có nhiều rặng ngầm san hô tạo điều kiện sinh sống cho nhiều loại hải sản như tôm, mực, ghẹ,...

Khu vực biển Đá Nhảy là nơi tuyệt vời để thưởng thức hải sản tươi sống. Ảnh: Đức Thành

Cùng với Phong Nha-Kẻ Bàng và nhiều điểm du lịch khác ở Quảng Trị, bãi Đá Nhảy với những đặc điểm riêng có của mình là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách.