6 'ốc đảo xanh' mát rượi ở Quảng Trị du khách không thể bỏ qua

Quảng Trị không chỉ nổi tiếng với lịch sử và những di tích gắn liền với chiến tranh, mà còn sở hữu những dòng suối trong xanh, rừng núi bạt ngàn và các khu sinh thái hấp dẫn. Từ những ghềnh đá mát rượi đến các thung lũng bao quanh bởi vách núi hùng vĩ, mỗi địa điểm đều mang đến trải nghiệm khác biệt, phù hợp cho cả du khách yêu thiên nhiên lẫn những người thích thử thách mạo hiểm.

Chỉ sau vài giờ di chuyển từ trung tâm tỉnh, du khách đã có thể rời xa phố thị ồn ào, hòa mình vào không gian yên bình của núi rừng, tận hưởng cảm giác thư giãn và tự do giữa thiên nhiên hoang sơ.

Sông Chày – Hang Tối : trải nghiệm sinh thái độc đáo

Sông Chày – Hang Tối là tổ hợp sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi du khách vừa được thư giãn vừa thử thách bản thân.

Dòng sông trong xanh mát lành, kết hợp các trò chơi zipline, cầu trượt nước, bơi lội và chèo thuyền kayak tạo nên trải nghiệm sôi động nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Hang Tối bí ẩn với ánh đèn pin làm tăng thêm sự kỳ thú cho chuyến khám phá.

Thung lũng Hava Valley – thiên đường mạo hiểm

Liền kề Sông Chày – Hang Tối, Thung lũng Hava Valley thuộc xã Thượng Trạch, được bao quanh bởi vách đá và rừng nguyên sinh. Đây là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động dã ngoại và mạo hiểm.

Du khách có thể nhảy cầu, đu dây Tarzan, chèo thuyền SUP hay thử sức với zipline dài nhất Việt Nam, bay qua thung lũng và đáp thẳng xuống suối, mang đến trải nghiệm vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Suối Chà Cùng – dòng suối hoang sơ giữa rừng

Suối Chà Cùng nằm tại bản Cây Cà, xã Trường Sơn, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kết hợp trekking và tắm suối. Dòng nước trong vắt uốn lượn qua các ghềnh đá nhỏ, tạo thành những bãi tắm tự nhiên.

Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 là lý tưởng nhất để ghé thăm, khi thời tiết khô ráo, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể thoải mái bơi lội, khám phá bờ suối hay đơn giản tận hưởng không gian yên bình, tránh xa phố thị ồn ào.

Suối Moọc – nước mát từ lòng đất

Suối Moọc nằm tại xã Phong Nha, cách động Phong Nha khoảng 22km. Nước suối bắt nguồn từ hệ thống sông ngầm trong núi đá vôi, luôn giữ nhiệt độ mát lạnh từ 16–20°C.

Xung quanh suối là những tán cây cổ thụ rợp bóng mát, cầu treo lơ lửng và ghềnh đá tự nhiên, mang đến cảm giác phiêu lưu thú vị. Du khách có thể bơi lội, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản thả mình thư giãn giữa thiên nhiên hoang sơ.

Khe Nước Lạnh – màu xanh ngọc bích giữa rừng núi

Khe Nước Lạnh, cũng thuộc xã Trường Sơn, nổi bật với dòng nước xanh trong vắt, phản chiếu ánh sáng tạo nên khung cảnh như bức tranh thủy mặc. Nằm sâu trong núi rừng, không khí ở đây mát lành và thanh tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

Du khách có thể chèo thuyền kayak, SUP hoặc dựng lều cắm trại qua đêm, tận hưởng sự yên bình trong khung cảnh hoang sơ, đầy chất thơ của núi rừng Quảng Trị.

Ozo Park – vui chơi giữa rừng nguyên sinh

Ozo Park nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, là công viên sinh thái kết hợp giữa thư giãn và các trò chơi mạo hiểm.

Du khách có thể bơi lội trong suối, chèo thuyền kayak hoặc nằm nghỉ trên võng giữa rừng cây xanh mát. Hệ thống trò chơi trên cây dài 800m, gồm đi cầu treo, leo dây, vượt chướng ngại vật, cùng zipline dài 150m mang đến cảm giác “bay lượn” giữa thiên nhiên hoang sơ.

Các địa điểm trên mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau: trekking, tắm suối, mạo hiểm, chèo thuyền hay đơn giản nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Thời gian lý tưởng để ghé thăm là từ tháng 4 đến tháng 9, khi nước mát, cây xanh rợp bóng và thời tiết thuận lợi.

Trang phục gọn nhẹ, giày thể thao hoặc dép leo núi là lựa chọn phù hợp. Mang theo máy ảnh hoặc điện thoại để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa cảnh quan tuyệt đẹp.