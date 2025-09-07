Khách đổ đến thành cổ Quảng Trị sau hiệu ứng 'Mưa đỏ'

Đỗ Hà, 30 tuổi, sống tại TP HCM, cho biết quyết định đến thăm thành cổ Quảng Trị sau khi xem phim "Mưa đỏ" vào cuối tháng 8. Khi đến đây cô bất ngờ vì bộ phim còn được công chiếu miễn phí cho tất cả người dân địa phương.

"Tôi mong ngoài thành cổ, Việt Nam có thêm nhiều bộ phim lịch sử ở các vùng đất khác để người trẻ chúng tôi hiểu hơn về lịch sử dân tộc", Hà bày tỏ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên cầu Hiền Lương trong tour ghé thăm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Flamingo Redtours

Cũng nhờ tác phẩm điện ảnh này, Quế Chi, sống ở Hà Nội, có thêm động lực cùng ba người bạn chọn Quảng Trị làm điểm đến trong tháng 9. Xem xong "Mưa đỏ", Chi hiểu hơn về những hy sinh của cha ông trong quá khứ, cảm thấy mình cần "sống có ý nghĩa hơn cho hiện tại", cô nói.

Theo bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Du lịch Flamingo Redtours, công ty ghi nhận số lượng khách đặt tour đến thành cổ Quảng Trị tăng 30% sau khi phim "Mưa đỏ" công chiếu. Hiện tại, tour đến Quảng Trị, ghé Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải - địa đạo Vĩnh Mốc - nghĩa trang Trường Sơn - Vũng Chùa được nhiều người quan tâm nhất, giá tour từ 3,8 triệu đồng cho lịch trình 4 ngày 3 đêm.

Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

"Tôi xem Mưa đỏ hai lần, lần nào cũng khóc. Quảng Trị trở thành điểm đến tiếp theo trong chuyến đi của tôi vào tháng 10", Trần Ngọc Nam, đến từ Ninh Bình nói về kế hoạch du lịch. Anh cho biết đưa bố mẹ đi cùng vì giá tour hơn 5 triệu đồng "không quá đắt" mà "ý nghĩa với gia đình".

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Quảng Trị đón 223.000 lượt khách, giảm hơn 4% so với cùng kỳ do thời tiết bất lợi vì bão số 6, theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh. Nhiều điểm tham quan trên địa bàn tỉnh, gồm Phong Nha - Kẻ Bàng, phải tạm dừng đón khách.

Tuy nhiên, lượng khách đến thăm thành cổ lại tăng. Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị, cho biết trong tháng 8/2025, có 16.875 lượt khách đến viếng thăm thành cổ, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân xem Mưa đỏ miễn phí tối 4/9 tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Du khách thường đến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tháng 7 tại Thành cổ, dịp Quốc khánh ít hơn. Nhưng năm nay, hiệu ứng từ bộ phim "Mưa đỏ" khiến lượng khách đến tăng đột biến so với năm trước. Ngày 30/8-2/9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách, nhiều nhất là ngày 2/9 với 3.800 khách. Đây được xem là lượng khách kỷ lục, cao hơn nhiều lần so với các dịp lễ trước đây.

"Nhiều người xem phim xong muốn đến thành cổ để tri ân. Họ mong được thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ", bà Trang nói. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ghi nhận nhiều trường hợp khách đến thành cổ nhiều lần, nhưng tiếp tục quay trở lại sau khi xem phim.

"Mưa đỏ" phá nhiều kỷ lục phòng vé sau 15 ngày ra rạp, vượt 500 tỷ đồng. Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ.