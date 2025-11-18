Những điều huyền bí, thú vị được phát hiện khi khám phá hố sụt sâu nhất Việt Nam

Hố sụt Kong (Kong Collapse) nằm trong vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị). Địa điểm này không chỉ sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ, choáng ngợp của kiến tạo địa chất mà còn ẩn chứa những câu chuyện huyền bí, đậm màu sắc phiêu lưu. (ảnh: Lê Lưu Dũng).

Kong Collapse nằm gần cuối hệ thống hang Hổ, gồm ba hang lớn nối liền nhau là hang Pygmy, hang Hổ và hang Over. Theo các chuyên gia, hố sụt này là kết quả của quá trình xâm thực địa chất lâu dài khiến trần hang sụp xuống, hình thành một hố lớn. Hố được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện lần đầu vào năm 1997 khi các nhà thám hiểm bơi qua cửa hang Hổ. Lúc ấy hố được gọi là “hố ngõ cụt” vì chưa tìm thấy lối ra.

Năm 2019, trong một chuyến khảo sát, chuyên gia của công ty du lịch mạo hiểm Jungle Boss tình cờ phát hiện miệng hố sụt lạ giữa rừng khi bay flycam. Từ góc nhìn trên cao, hố có hình dáng giống với đầu của nhân vật khỉ đột khổng lồ Kong trong bộ phim nổi tiếng của Hollywood và cái tên “hố sụt Kong” ra đời từ đó.

Với độ sâu đo được ở vùng chính giữa đáy lên miệng hố là khoảng 450 mét, Kong Collapse được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công nhận là hố sụt sâu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm hố sụt sâu nhất hành tinh.

Vì Kong Collapse nằm sâu trong rừng nguyên sinh, muốn tiếp cận phải đi bộ hàng chục km đường mòn chông chênh, đầy rẫy côn trùng, gai nhọn, lá độc, vắt rừng...

Điều đặc biệt, bên dưới đáy Kong Collapse là một hệ sinh thái biệt lập, có rừng cây xanh tốt và nhiều loài động thực vật đặc trưng của Phong Nha.

Cùng với đó, trên các vách đá còn dấu tích hóa thạch cá và san hô. Tất cả tạo nên một không gian vừa giàu giá trị khoa học, vừa gắn với văn hóa bản địa.

Cho đến nay, khám phá Kong Collapse là một trong những hành trình du lịch mạo hiểm hang động có độ khó cao nhất ở Việt Nam. Sau khi được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép, từ cuối năm 2021, tour đu dây hố sụt Kong chính thức vận hành. Đây là nơi cho ra đời trải nghiệm đu dây 100 mét từ "hốc mắt" phải xuống đáy hố sụt đương độ cao tòa nhà hơn 30 tầng.

Bầu trời đêm nhìn từ đáy hố Kong Collapse.

Ngoài trải nghiệm tại hố Kong Collapse, người ưa du lịch mạo hiểm có thể khám phá những điều kỳ bí trong chuỗi hệ thống 3 hang động liền kề dài hơn 7km, bao gồm hang Hổ, hang Pygmy và hang Over.

Những người ưa khám phá sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh huyền bí, kỳ vĩ của hệ thống hang động được bàn tay thiên nhiên tạo tác hoàn mỹ.

Các nhà thám hiểm cũng có thể trải nghiệm cắm trại qua đêm bên dòng sông ngầm, ngắm nhìn bầu trời sao lung linh qua miệng hố Kong Collapse. Hoặc “bơi mù” khoảng 500m trong làn nước lạnh tối đen như mực trong hang...