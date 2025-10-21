Sắc thu nhuộm khắp phố phường Hà Nội

Hà Nội bước vào những ngày thu thời tiết mát mẻ, nắng vàng trải trên những con phố rợp bóng cây. Buổi sớm, tiết trời se lạnh, hương cốm mới thoảng trong gió gợi nhớ nét đặc trưng của mùa thu Thủ đô. Trên các tuyến phố, những hàng cây bắt đầu thay lá, sắc vàng, sắc đỏ điểm tô cho không gian cổ kính, tạo nên vẻ đẹp yên bình giữa nhịp sống đô thị.

Tháp Rùa biểu tượng bình yên giữa Thủ đô in bóng giữa mặt nước xanh tĩnh lặng.

Cầu Thê Húc nổi bật trên mặt hồ Gươm trong nắng thu. Du khách dạo bước giữa không gian xanh mát.

Văn Miếu -Quốc Tử Giám chìm trong những tán cây xanh sau những đợt mưa lớn ở Hà Nội.

Trên các tuyến phố trung tâm, người dân thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm.

Đàn bồ câu dạo bước trên đường Tràng Tiền lúc sáng sớm, khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố khi ngày mới bắt đầu.

Người dân tập thể dục buổi sáng trong tiết thu dịu mát tại công viên trước cổng Đại học Thủy Lợi, khởi đầu ngày mới bằng những điệu nhảy rộn ràng.

Trong khi đó ở ngoại thành Thanh Oai, màn sương mờ ảo giăng khắp cánh đồng theo bước chân người nông dân lúc sáng sớm, lúc nắng vừa lên.

Tại làng Mễ Trì, nơi nổi tiếng với nghề làm cốm, người dân bước vào đợt thu hoạch lúa nếp.

Cốm được làm từ giống lúa nếp cái hoa vàng trồng trên cánh đồng ven đô. Người dân thường thuê người gặt lúa, đưa về nhà từ sáng sớm. Các cụ già trong làng đến nhặt lá, tuốt lúa để lấy phần thân rạ về làm chổi quét nhà.

Từ làng Mễ Trì, cốm được toả đi khắp nơi, bán cho người dân, du khách. Gánh hàng cốm mới trên phố Ngô Quyền, hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội, gợi ký ức cho nhiều người.

Mùa thu cũng là mùa hoa trái chín rộ. Từ gánh hàng rong đến các chợ Hà Nội, chuối, na, hồng, bưởi, đu đủ... đều đến độ chín thơm, đánh thức giác quan của người yêu ẩm thực.

Hương cà phê phố cổ quyện trong không khí, níu giữ bước chân du khách đến với thủ đô vào mùa thu.

Buổi chiều, nắng phủ lên mái Nhà thờ Lớn và hàng cây. Không gian trong lành thu hút nhiều du khách dạo bộ, hóng gió ở quảng trường.

Chiều ngoại thành Hà Nội, Mặt Trời lặn sau cánh đồng. Khói rơm rạ bảng lảng, lan vào không gian cùng mùi hương đồng nội quen thuộc.