Săn mây trên “nóc nhà miền Tây” ở An Giang

5 giờ sáng là thời điểm thích hợp để du khách khởi hành lên đỉnh Vồ Bồ Hông ở An Giang để săn mây, nhưng phải đi qua con đường dốc ngoằn ngoèo mờ sương bằng xe máy.

Khung cảnh Núi Cấm sáng sớm

Hành trình có chút cảm giác lo lắng, nhưng khi lên đến đỉnh núi, du khách sẽ vỡ òa trước cảnh biển mây trắng ùn ùn kéo từ thung lũng lên, tràn qua triền núi như thác lũ, rồi dần nhuộm màu cam vàng khi ánh bình minh ló dạng.

Mây sớm trên đỉnh Núi Cấm

Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Núi Cấm, một du khách trẻ phải thốt lên: "Tôi từng đi săn mây ở Đà Lạt, Sa Pa, nhưng ở Vồ Bồ Hông, mây dày và bay chậm, vừa hùng vĩ vừa bình yên, rất khác biệt!"

Trời đang nắng bỗng bất chợt mưa phùn, tạo khung cảnh nên thơ của Núi Cấm

Vồ Bồ Hông cao gần 710 m, là điểm cao nhất của Núi Cấm – ngọn núi cao nhất Tây Nam Bộ. Từ đây, du khách có thể nhìn bao quát đồng bằng An Giang, dãy Thất Sơn và xa xa là Campuchia.

Không chỉ là điểm săn mây, Núi Cấm còn là trung tâm du lịch tâm linh với nhiều chùa chiền, am miếu, tượng Phật. Với người dân An Giang, Núi Cấm là "thánh địa", nơi gắn bó giữa đời sống tín ngưỡng và thiên nhiên.

Núi Cấm nói riêng và dãy Thất Sơn nói chung hội tụ cảnh quan hùng vĩ, biển mây kỳ ảo, khí hậu mát mẻ, giá trị tâm linh đặc sắc và hệ sinh thái rừng, hồ còn nguyên vẹn. Tất cả tạo nên một tiềm năng to lớn để An Giang phát triển du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – tâm linh.

Ánh nắng chiều rọi xuống mặt hồ Thanh Long tạo ra cảnh đẹp mê hồn

Thác nước tuyệt đẹp dưới chân hồ Thanh Long

Nhìn từ trải nghiệm thực tế, Núi Cấm không chỉ là "nóc nhà miền Tây" mà còn có thể trở thành biểu tượng du lịch mới của ĐBSCL nếu được đầu tư phát triển xứng tầm, theo hướng văn minh và tôn trọng thiên nhiên.