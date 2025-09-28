Hòa An ‘tọa độ’ săn mây đẹp quên lối về ở Cao Bằng

Cao Bằng mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc từ lâu đã làm say lòng du khách bởi non nước hùng vĩ, những trang sử hào hùng và sự chân chất của con người. Ngoài những điểm đến quen thuộc như thác Bản Giốc, hồ Thang Hen hay núi Mắt Thần, nơi đây vẫn còn nhiều tọa độ nguyên sơ chưa được khai phá. Một trong số đó là xã Hòa An, đang dần trở thành điểm hẹn mới của những tâm hồn ưa phiêu lưu.

Ảnh VOV

Thiên đường săn mây giữa đại ngàn

Hòa An được mệnh danh là “thiên đường săn mây” của Cao Bằng. Địa hình núi đá vôi đặc trưng, với những đỉnh núi cao vươn lên giữa thung lũng sâu, tạo nên cảnh quan ngoạn mục. Vào mùa thu và mùa đông, biển mây thường xuất hiện, biến nơi đây thành bức tranh huyền ảo.

Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, du khách mất hơn một giờ di chuyển để đến điểm săn mây. Đoạn đường từ chợ Nước Hai rẽ vào Đức Xuân ngắn nhưng đầy thử thách, với những khúc cua tay áo và dốc dựng đứng. Càng lên cao, cảnh sắc càng hùng vĩ. Con đường men theo suối nhỏ, qua bản làng người Mông ẩn mình dưới chân núi, mang lại trải nghiệm rất khác so với các cung đường quen thuộc.

Sau khi vượt dốc, cảnh sắc mở ra trong trẻo: suối trong vắt uốn lượn dưới chân núi đá vôi, âm thanh róc rách vang vọng như bản nhạc thiên nhiên. Vào mùa đông, khi sương lạnh đọng lại trong thung lũng, chờ nắng lên để hóa thành biển mây trắng xóa, du khách sẽ bắt gặp khung cảnh kỳ vĩ: những dãy núi nhấp nhô giữa “đại dương mây”, gợi cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.

Hòa An (Cao Bằng) được ví như “thiên đường săn mây” hoang sơ, nơi du khách vừa tận hưởng cảnh sắc huyền ảo vừa trải nghiệm văn hóa bản địa. Ảnh Văn Tiệp

Bản sắc văn hóa giữ hồn nguyên sơ

Điều giữ cho Hòa An sức hút đặc biệt chính là sự nguyên sơ. Cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây tuy còn nhiều khó khăn nhưng lại lưu giữ trọn vẹn không gian văn hóa đặc trưng. Trẻ em vui đùa trên triền núi, phụ nữ đeo gùi lên nương, chợ phiên sáng sớm rộn ràng… tất cả trở thành những khoảnh khắc quý giá cho ống kính nhiếp ảnh.

Hạ tầng chưa phát triển lại vô tình trở thành lợi thế, giúp Hòa An tránh khỏi sự xô bồ và thương mại hóa. Đây cũng là tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm cộng đồng và nhiếp ảnh trong tương lai.

Nên chọn tour hay đi tự túc?

Hòa An vẫn còn là điểm đến mới mẻ, hạ tầng du lịch hạn chế, đường đi khó và ít dịch vụ lưu trú. Do đó, du khách thường băn khoăn nên đi theo tour hay tự túc.

Với hình thức đi tour, nhiều công ty lữ hành tại Hà Nội và Cao Bằng đã đưa Hòa An vào lịch trình “săn mây Cao Bằng”. Đây là lựa chọn phù hợp cho du khách muốn an toàn, tiết kiệm thời gian chuẩn bị, có hướng dẫn viên am hiểu địa hình và văn hóa bản địa; đồng thời thuận tiện cho gia đình hoặc những ai không quen chinh phục đường đèo núi.

Hòa An (Cao Bằng) được ví như “thiên đường săn mây” hoang sơ, nơi du khách vừa tận hưởng cảnh sắc huyền ảo vừa trải nghiệm văn hóa bản địa. Ảnh Văn Tiệp

Ngược lại, đi tự túc lại hấp dẫn với những tín đồ ưa khám phá, thích chủ động lịch trình. Du khách có thể phượt xe máy, kết hợp ghé thêm hồ Thang Hen, núi Mắt Thần hay thác Bản Giốc. Tuy nhiên, cần chuẩn bị kỹ phương tiện, đồ dùng và nên nhờ người dân địa phương dẫn đường.

Tùy sở thích và trải nghiệm mong muốn, du khách có thể cân nhắc lựa chọn: tour đảm bảo an toàn, còn tự túc mang lại nhiều cảm xúc hoang sơ và tự do hơn.

Với vẻ đẹp huyền bí, hành trình thử thách và bản sắc văn hóa độc đáo, Hòa An hứa hẹn sẽ trở thành “viên ngọc thô” trong bản đồ du lịch Cao Bằng. Đây là điểm đến dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, muốn tìm một chốn bình yên xa khỏi đô thị, và sẵn sàng đón nhận hành trình chinh phục đầy cảm xúc.

Nếu đã từng say mê vẻ đẹp Cao Bằng, hãy thử một lần đặt chân đến Hòa An để cảm nhận thiên đường săn mây bình dị mà cuốn hút này.