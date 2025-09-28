3 'tọa độ' săn mây đẹp nhất Măng Đen buổi sớm

Măng Đen, nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Quảng Ngãi nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và rừng che phủ trên 75% diện tích.

Vào sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, thung lũng nơi đây như được bao phủ bởi biển mây bồng bềnh, tạo nên khung cảnh nên thơ, mờ ảo. Khung cảnh này không chỉ là cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh “sống ảo”, mà còn mang đến trải nghiệm thư giãn, hòa mình cùng thiên nhiên yên bình và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của núi rừng.

Thung Lũng Mây – check-in gần trung tâm, dễ di chuyển

Tiệm cà phê Thung Lũng Mây nằm ngay bên quốc lộ, trung tâm xã Măng Đen, thuận tiện cho việc di chuyển. Không gian quán sử dụng nhiều vật liệu gỗ, gần gũi với núi rừng, tạo cảm giác ấm cúng và thân thiện.

Ảnh Thung Lũng Mây

Quán mở cửa từ 5h, phục vụ đồ uống đa dạng từ 30.000 – 50.000 đồng. Từ đây, du khách có thể ngắm những đám mây trôi giữa rừng già, chụp ảnh “sống ảo” với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Săn Mây Coffee & Homestay – biển mây và hoa lá

Săn Mây Coffee & Homestay nằm trong khu 37 hộ, xã Măng Cành cũ, nổi bật với nhiều loài hoa như cẩm tú cầu, dạ yến thảo, phong lan… Du khách có thể săn mây vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Ngoài ra, quán còn có tiểu cảnh cầu “nghinh phong” hình trái tim để chụp hình.

Ảnh Săn Mây Coffee & Homestay

Quán mở cửa từ 5h30, vé tham quan 30.000 đồng/người. Du khách có thể gọi đồ uống thay cho vé, dao động từ 35.000 – 55.000 đồng. Từ đây, còn có thể ngắm những đàn cò trắng di cư tránh rét, thêm trải nghiệm sinh động.

Đồi Tiên Nhân – biển mây bồng bềnh giữa thung lũng

Đồi Tiên Nhân nằm ở Làng Kon Tu Rằng, cách trung tâm xã Măng Đen khoảng 30 km. Tuy đường đi khá xa và khó, những ai kiên nhẫn đến đây sẽ được thưởng thức cảnh biển mây tuyệt đẹp vào buổi sáng.

Ảnh mangdenkontum

Thời điểm lý tưởng để săn mây thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 4 năm sau, khi trời ít mưa, nhiệt độ ban đêm thấp và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày đêm lớn, thuận lợi cho mây hình thành. Biển mây xuất hiện từ 5h đến 7h sáng, bao phủ thung lũng, tạo cảm giác thời gian như ngưng đọng, xua tan sự xô bồ của cuộc sống thường ngày. Đến khoảng 7h, mây tan dần, để lộ những ruộng bậc thang xanh mướt dưới chân đồi.

Quán mở cửa từ 5h, vé tham quan và đồ uống có giá 25.000 đồng. Đến sớm, du khách còn có cơ hội chứng kiến những đàn chim di cư tránh rét, thêm phần sống động cho trải nghiệm.