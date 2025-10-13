Lịch trình 1 ngày ‘chơi hết nấc’ ở Đà Nẵng cùng hội bạn thân

Là một trong những thành phố năng động và thân thiện nhất miền Trung, Đà Nẵng luôn biết cách khiến du khách phải lòng từ lần đầu ghé đến. Nếu chỉ có một ngày dạo chơi cùng nhóm bạn thân, đừng lo lắng — hành trình dưới đây đủ ăn, đủ chơi, đủ chill, lại “đủ hình đẹp mang về” như chia sẻ của một travel blogger trẻ yêu thích vai trò “mẹ nhóm” chuyên lập kế hoạch du lịch cho cả team.

Sáng: Khởi đầu bằng hương vị Đà thành và dấu ấn lịch sử

Để có thể “đi trọn” thành phố trong một ngày, cả nhóm nên bắt đầu sớm. Khoảng 7h sáng, một tô bún chả cá Bà Lữ ở số 319 Hùng Vương là lựa chọn lý tưởng để khởi động ngày mới. Nước lèo đậm vị cá biển, chả dai, thơm và cay nhẹ khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa.

Ảnh Tripzone

Sau bữa sáng, điểm dừng đầu tiên là Bảo tàng Đà Nẵng nơi lưu giữ hơn 2.500 hiện vật phản ánh lịch sử, văn hóa và đời sống người dân miền Trung. Đặc biệt, đến hết năm nay, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí – cơ hội hiếm có để du khách vừa tiết kiệm vừa có thêm góc nhìn sâu sắc về vùng đất này.

Ảnh Đặng Công Lợi

Trưa: Hít hà gió biển và thưởng thức hải sản tươi

Khoảng 10h15, hành trình tiếp tục hướng về bán đảo Sơn Trà, được ví như “viên ngọc xanh” của Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với bãi cỏ Intercon tọa độ check-in hướng ra biển xanh mát, nơi hội bạn thân có thể ghi lại những khung hình lung linh giữa trời mây và sóng nước.

Ảnh Daiviettourist

Chỉ cách đó vài phút di chuyển là chùa Linh Ứng, ngôi chùa lớn nhất thành phố, nổi bật với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67m – bức tượng phật cao nhất Việt Nam. Giữa không gian thanh tịnh, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng gió biển tạo nên cảm giác bình yên hiếm có.

Đến trưa, dừng chân tại Hải sản Bé Yến (45 Nguyễn Sáng, Mân Thái, Sơn Trà) để thưởng thức hải sản tươi sống được bắt ngay tại bể. Từ tôm, mực, cua đến cá bóp, cá mú, tất cả đều tươi roi rói, chế biến tại chỗ theo khẩu vị từng nhóm khách.

Chiều: Chill cà phê và tắm biển Mỹ Khê

Sau bữa trưa no nê, khoảng 14h30, cả nhóm có thể ghé Totto-chan Coffee (79–81 Hà Kỳ Ngộ) một quán cà phê sân vườn yên tĩnh với không gian xanh mát, được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Đây là lúc để nghỉ chân, nạp năng lượng và chuẩn bị cho phần thú vị nhất trong ngày.

Ảnh Hà Nguyễn

Từ 16h, hãy ra biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn. Dưới ánh hoàng hôn, mặt nước óng ánh, gió mát và nhạc du dương từ quán ven biển khiến không khí trở nên đầy sức sống. Đừng quên mang theo bikini hoặc đồ bơi rực rỡ để ghi lại những khung hình đáng nhớ.

Tối: Đà Nẵng lung linh ánh đèn

Buổi tối, cả nhóm cùng thưởng thức bữa cơm đậm vị nhà tại Bếp của ngoại CN3 (50 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu). Không gian ấm cúng, món ăn dân dã như cá kho tộ, thịt rim, canh chua cá lóc khiến thực khách cảm giác như được về nhà.

Sau bữa tối, đừng vội rời đi – hãy dạo một vòng phố đi bộ Bạch Đằng, nơi dòng người tấp nập cùng ánh đèn lung linh phản chiếu xuống sông Hàn. Vào những tối cuối tuần, du khách còn có thể bắt gặp các đêm diễn acoustic tự phát, mang đến không khí trẻ trung và đầy cảm xúc.

Ảnh Nguyễn Tú

Đỉnh điểm khép lại một ngày trọn vẹn chính là màn phun lửa và phun nước của Cầu Rồng “đặc sản” không thể bỏ qua vào 21h tối thứ Bảy và Chủ nhật. Khoảnh khắc con rồng khổng lồ tung lửa giữa nền trời đêm luôn khiến du khách hò reo thích thú.

Ảnh FVG Travel

Một ngày ở Đà Nẵng trôi qua nhanh nhưng đong đầy trải nghiệm vừa có biển, vừa có văn hóa, vừa có ẩm thực đặc trưng miền Trung. Với lịch trình hợp lý này, du khách không cần phải là “mẹ nhóm” vẫn có thể tự tin dẫn cả hội “chơi hết nấc” thành phố đáng sống nhất Việt Nam.