Rất đông du khách tìm đến địa đạo trong lòng đất ở Đà Nẵng

Khu di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, nay là phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1997. Đây là địa chỉ đỏ, điểm đến hút khách du lịch. Ảnh: Hoài Văn.

Tuyến địa đạo dài 32 km, rộng 0,5-0,8 m, cao 0,8-1m, được xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo còn có hầm cứu thương, hầm tác chiến, hầm chỉ huy, hầm lương thực… với sức chứa 1.500 người. Miệng hầm nằm trong nhà dân, gian bếp, chuồng bò, đình, bụi tre, giếng nước, gốc cây và được ngụy trang cẩn thận.

Thành lũy ngầm dưới lòng đất này được đào bí mật với hình dạng như ô bàn cờ, quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách trở thành thành trì giúp quân dân Kỳ Anh tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ khi giặc càn quét.

Hệ thống địa đạo chạy ngang qua ngôi đình Thạch Tân - ngôi đình là căn cứ cách mạng, chứa đựng những câu chuyện kỳ tích, còn in dấu vết đạn bom như một chứng nhân lịch sử.

Lối vào và bên trong hầm chỉ huy

Miệng hầm chỉ vừa lọt 1 người.

Ông Huỳnh Kim Ta - hướng dẫn viên tại khu di tích - cho hay, để xây dựng 32km địa đạo người dân mất nhiều năm bền bỉ. Hệ thống đường hầm được đào ở một vùng đất cát, xuyên qua tầng đất cứng vậy nhưng công cụ chính dùng để đào là cuốc, xẻng, xà beng, và dùng mủng, thúng. Nhiều hiện vật vẫn được cất giữ tại nhà trưng bày.

Địa đạo Kỳ Anh xây dựng ngay ở khu dân cư, hình thành bởi sự đồng lòng và bền bỉ của quân và dân Kỳ Anh nên đây là công trình kiến trúc trong lòng đất mà cũng là địa đạo trong lòng dân. Trong ảnh, du khách hào hứng với hành trình khám phá địa đạo Kỳ Anh.

Khu địa đạo ngầm dưới lòng đất quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách trong làng.

Địa đạo với 32km nhưng hiện mới khoảng 200m được khôi phục, đưa vào khai thác du lịch. Hiện nay, điểm di tích địa chỉ đỏ hiện mở cửa đón khách miễn phí.