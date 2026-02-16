Không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trên thế giới

Một góc khu trưng bày đèn lồng hình ngựa tại công viên giải trí ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 14/2.

Người dân châu Á và cộng đồng gốc Á trên khắp thế giới đang tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón giao thừa, đánh dấu bước sang năm mới Bính Ngọ. Nhiều gia đình cũng lựa chọn dịp này để về thăm quê hoặc đi du lịch.

Nghệ nhân múa lửa rước rồng trong màn trình diễn pháo hoa sắt trước thềm lễ hội Tết Nguyên đán tại công viên giải trí ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tết Nguyên Đán tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác sẽ bắt đầu vào ngày 17/2. Đây là thời điểm chào xuân, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới theo âm lịch.

Diễn viên hóa thân thành Thần Tài trong Lễ hội Đèn lồng Tần Hoài tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Năm Ngọ được xem là hiện thân của tinh thần lạc quan và vận hội mới.

Du khách tập trung trước mô hình ngựa bay khổng lồ tại Lão Môn Đông, Nam Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc ước tính sẽ ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày Xuân vận, thời gian cao điểm di chuyển quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đánh dấu mức cao kỷ lục và tăng đáng kể so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Giới chức Trung Quốc hy vọng kỳ nghỉ Tết 9 ngày sẽ thúc đẩy nền kinh tế đất nước, trong đó tăng chi tiêu nội địa được xác định là ưu tiên hàng đầu trong năm mới.

Hàn Quốc cũng có những truyền thống riêng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, còn gọi là Seollal. Đây là một trong những dịp lễ lớn trong năm của quốc gia Đông Á. Trong ba ngày đầu năm mới, người Hàn Quốc thường tưởng nhớ tổ tiên, tổ chức các trò chơi lễ hội và thưởng thức những món ăn truyền thống.

Trong ảnh, thợ lặn mặc trang phục Hanbok truyền thống giơ tấm bảng chúc mừng năm mới tại thủy cung COEX ở thủ đô Seoul.

Người dân chụp ảnh trước mô hình đèn rực rỡ trong lễ hội ánh sáng tại công viên thuộc tòa tháp Lotte World ở Seoul hôm 12/2.

Dù là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia vẫn coi Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia. Đây là dịp quan trọng với hàng triệu người gốc Hoa tại Indonesia.

Tại các thành phố có đông người Hoa sinh sống như Jakarta, Medan và Pontianak, Tết Nguyên đán là dịp để người dân trang hoàng nhà cửa bằng những đồ vật mang sắc đỏ như đèn lồng, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Người dân xem trang trí như hoa và đèn lồng tại Glodok, khu phố Tàu lớn và lâu đời nhất tại Jakarta. Các tiểu thương tại đây bày bán nhiều món đồ lưu niệm hoặc trang trí ngày Tết như đèn lồng, đèn nháy, quần áo và hoa.

Người gốc Hoa tham gia lễ chào đón năm mới Bính Ngọ tại sân vận động Thuwunna ở Yangon, Myanmar hôm 14/2.

Không chỉ giới hạn ở châu Á, hoạt động chào đón năm mới Bính Ngọ cũng được tổ chức ở những châu lục khác từ cuối tháng 1.

Trong ảnh, sinh viên Viện Khổng Tử tham gia biểu diễn trong lễ mừng Tết Nguyên đán tại Nairobi, Kenya.

Tại Mexico, những màn múa rồng trên các con phố quanh quảng trường Zocalo đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Tại nhiều nước phương Tây, người dân chủ yếu nghỉ lễ và tổ chức hoạt động chào đón năm mới theo lịch dương. Tuy nhiên, các cộng đồng người châu Á vẫn coi Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng gắn liền với văn hóa truyền thống.