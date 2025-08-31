Khách Việt dời lịch đi tour quốc tế, ở lại xem diễu binh

"Bố mẹ tôi đồng ý ngay vì muốn xem lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất từ trước tới nay", Trần Ngọc Nam, 32 tuổi, chia sẻ. Cô cho biết đã đặt xong vé xe để đưa bố mẹ từ Ninh Bình lên Thủ đô. Gia đình Nam ở nhà chị gái tại Hà Nội nên "chỉ cần lo tìm chỗ đẹp xem diễu binh".

Nam cho biết năm nay nhiều người bạn của anh cũng không đi du lịch nước ngoài mà ở lại trong nước xem sự kiện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 Cách mạng Tháng 8 và năm Quốc khánh 2/9 (A80). Thay vì đăng ảnh khoe các chuyến đi xa, trên trang cá nhân của bạn bè Nam đầy ắp các hình ảnh check in tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh ở Hà Nội.

Thay vì khoe ảnh đi du lịch như những năm trước, trên trang cá nhân bạn bè của Nam đều đăng ảnh đi xem diễu binh, hoặc checkin với chủ đề mừng Quốc khánh. Ảnh: NVCC

Đoàn Thị Tú Anh, 25 tuổi, sống tại TP HCM, dự định đi Bali (Indonesia) 5 ngày 4 đêm dịp Quốc khánh. Tuy nhiên, cô đổi ý, bay ra Hà Nội cùng 9 người bạn vào 28/8 để kịp xem tổng duyệt sáng 30/8.

10 du khách TP HCM đến giữ chỗ trên đường Thanh Niên từ 14h ngày 29/8, theo "hướng dẫn trên Tiktok" nhưng đến nơi "chẳng có ai". Từ 18h, mọi người mới bắt đầu đổ đến. "Chúng tôi chạy xong cơn mưa lớn, mọi người mới bắt đầu đến". Nhóm của Tú Anh đã trải qua ba trận mưa từ đêm 29/8 đến rạng sáng 30/8. Tuy mệt, các nữ du khách đến từ miền Nam thấy "xứng đáng".

"Bay từ TP HCM ra Hà Nội 'đi bão' A80, gặp mưa là nhẹ nhàng rồi", Tú Anh hào hứng nói.

Năm nay tour nội địa được nhiều người đặt hơn. Phó Tổng giám Đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt Phạm Anh Vũ ghi nhận nhu cầu đặt tour dịp 2/9 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tour nội địa dẫn đầu nhờ chuỗi sự kiện A80, chiếm tới 60% tổng lượng đặt chỗ.

Ông Vũ cho biết có sự gia tăng đột biến tại các tuyến miền Bắc, đặc biệt Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa và Mộc Châu. Nhiều du khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, dẫn đến tình trạng cháy phòng tại các khách sạn trung tâm Hà Nội. Các điểm đến lân cận cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, khoảng 50%, với xu hướng kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh và tham dự hoạt động kỷ niệm lịch sử.

Một số tuyến như Phú Quốc ổn định, trong khi Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Bình tăng 5-10%. Sự chuyển dịch từ outbound (đi quốc tế) sang nội địa một phần do chi phí hấp dẫn, trung bình 3-10 triệu đồng một tour, phù hợp thời gian kỳ nghỉ lễ ngắn 3-4 ngày.

Tú Anh chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đường Thanh Niên, khi cô đến "giữ chỗ" lúc 14h ngày 29/8. Ảnh: NVCC

Trưởng phòng Truyền thông Công ty Du lịch Flamingo Redtours Vũ Thị Bích Huệ cho biết từ sau dịch, gom khách cho tour nội địa dịp này "rất khó", vì khách có xu hướng đi tự túc. Song năm nay, các tour nội địa lại kín chỗ từ sớm, đặc biệt là các tour về nguồn.

Một trong những tour nội địa bán chạy nhất dịp này là về thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang. Theo bà Huệ, tour hút khách vì đáp ứng được nhu cầu về thăm các khu di tích kháng chiến, thời gian đi ngắn (2 ngày 1 đêm), giá phải chăng chưa đến 2 triệu đồng.

Không chỉ ưu ái cho các tour nội địa, năm nay nhiều khách Việt cũng lựa chọn các tour quốc tế có thời gian khởi hành sớm để kịp về xem diễu binh. Bà Huệ cho biết cách đây 2-3 tháng đã có nhiều khách hỏi các tour về nước trước ngày 2/9. Vì vậy, công ty thêm tour khởi hành sớm, từ 27 đến 28/8 và lượng khách các tour này đều kín chỗ.

Nhiều đơn vị lữ hành ghi nhận lượng khách đi du lịch quốc tế giảm, trung bình 10-20%, có nơi đến 70%. Các tour đường xa, cần xin visa như Hàn Quốc, Nhật Bản, giảm khách so với năm ngoái. Lượng khách chỉ tăng ở các tour gần như Thái Lan, Malaysia - Singapore.

CEO Lê Minh Quân của Group Tours cho biết có nhiều lý do khiến dịp 2/9 năm nay ít đoàn đi quốc tế: kinh tế suy thoái, thay đổi chính sách về visa, khách lẻ nhóm cơ quan nhà nước giảm. Hơn hết, nhiều sự kiện lớn trong nước được tổ chức dịp 80 năm Quốc khánh nên mọi người ưu tiên ở nhà nhiều hơn.

"Tôi đã xem trọn vẹn A50 và A80. 10 năm nữa, tôi sẽ lại tiếp tục xem A60 và A90", Tú Anh, nữ du khách đến từ TP HCM, nói.