Hành trình độc hành qua 118 quốc gia của chàng trai 19 tuổi

Arjun Malaviya, 19 tuổi, đến từ Westlake Village, bang California, bắt đầu hành trình du lịch một mình từ tháng 6/2023. Malaviya tự nhận là người trẻ nhất một mình đến 100 quốc gia và trong số những người đầu tiên đi hết toàn bộ châu Đại Dương. Chàng trai 19 tuổi cũng từng chạy trốn các cuộc không kích của Nga ở Ukraine, ở cùng Taliban tại Afghanistan và ghé thăm những quốc đảo hiếm khách du lịch như Nauru.

Malaviya chụp hình tại lăng mộ của pharaoh Tutankhamun khi đến Ai Cập vào đầu năm nay. Ảnh: Arjun/Instagram

Malaviya đặt chân đến quốc gia thứ 100 khi mới 17 tuổi, vượt kỷ lục của Lexie Alford - cô gái Mỹ đi qua hơn 70 quốc gia ở tuổi 18.

Đam mê du lịch một mình của anh bắt nguồn từ những chuyến công tác cùng bố mẹ thuở nhỏ. Sau khi hoàn thành chương trình trung học tại trường cao đẳng Moorpark, chàng trai trẻ quyết định xách balo và thực hiện ước mơ đi khắp thế giới trước tuổi 20, thay vì tiếp tục vào đại học 4 năm. Anh từng làm nhiều công việc bán thời gian khi còn đi học để xây dựng kinh phí, từ huấn luyện viên quần vợt cho thanh thiếu niên đến trợ lý hành chính.

Malaviya chụp ảnh cùng trẻ em Syria vào tháng 7/2024, quốc gia thứ 110 anh đặt chân đến. Ảnh: Club 100+ Countries/Instagram

Malaviya cho biết thích du lịch vì luôn tò mò, muốn khám phá văn hóa, ngôn ngữ và con người ở những vùng đất khác nhau. Thời gian giãn cách vì dịch, thiếu giao tiếp xã hội khiến anh càng muốn đặt chân tới những vùng đất xa xôi mà trước đây chỉ thấy qua sách báo.

Hành trình của nam khách Mỹ bắt đầu từ các nước ở Đông Nam Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, đến Nam Mỹ, châu Âu và các quốc đảo ở châu Đại Dương.

Có thể kể đến một số trải nghiệm như dạy tiếng Anh cho sinh viên ở Iraq, tham quan đảo Rock ở Palau thuộc châu Đại Dương, ghé các ngôi làng ở Myanmar, thủ đô Caracas và vùng lân cận tại Venezuela, làm ruộng lúa ở nông thôn Indonesia, tham gia lễ hội tôn giáo ở Iran, tham quan cung điện Babylon của Saddam Hussein - nơi hiếm khi mở cửa cho công chúng.

Nam du khách cũng giao lưu với trẻ em ở Papua New Guinea và Nauru, đến khu ổ chuột ở Brazil, cánh đồng muối Bolivia, ngắm cực quang tại Na Uy, đàn voi ở Sri Lanka và lâu đài cổ ở Slovenia.

Theo Malaviya, thiên nhiên hoang sơ và đẹp nhất thường nằm ở các quốc đảo thuộc châu Đại Dương. Việc thiếu internet tại những hòn đảo biệt lập lại giúp anh thư giãn, gần gũi hơn với thiên nhiên và người dân địa phương. Tuy vậy, chàng trai Mỹ cũng xót xa khi chứng kiến nhiều thanh niên ở Nauru và Tuvalu không có cơ hội học tập, làm việc và thậm chí không đủ tiền để ra nước ngoài. Ngoài ra, thiếu thực phẩm sạch cùng với hàm lượng chất bảo quản cao trong đồ ăn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em trên đảo.

Khi gặp các thành viên Taliban và một số lãnh đạo tôn giáo ở Iran trong chuyến đi đến Afghanistan, Malaviya cho biết họ đều thân thiện và tò mò về cuộc sống của anh ở Mỹ.

Nam du khách nói con người dù ở đâu đều giống nhau ở mong muốn có việc làm ổn định, chăm lo cho gia đình, được học hành và có cuộc sống đủ đầy. Mối quan hệ giữa các quốc gia thường phản ánh chính sách của chính phủ, trong khi người dân địa phương lại thân thiện và cởi mở. Mục đích hành trình với anh là lắng nghe và thấu hiểu, để chứng minh rằng thế giới thực ra nhỏ bé và gắn kết hơn nhiều.

"Người địa phương thường sẵn sàng giúp đỡ khi thấy một người trẻ đi du lịch một mình, từ mời về nhà ăn cơm đến chở đi chơi đâu đó", Malaviya nói, cho biết muốn quay lại Iceland, Palau, Philippines, Iran, Venezuela và Bolivia.

Hành trình của anh không chỉ gắn liền với những bãi biển hoang sơ và cảnh đẹp, mà còn có cả những tình huống nguy hiểm, như lần thoát khỏi cuộc không kích bất ngờ của Nga ở Odessa, Ukraine vào tháng 11/2023.

"Tôi đến Odessa chơi vì chỉ cách thủ đô Chisinau, Moldova khoảng ba tiếng đi xe buýt. Tuy nhiên, còi báo động không kích vang lên ngay khi tôi tới nơi vào buổi sáng, giao thông tê liệt và mọi người phải xuống hầm trú bom trong nhiều giờ", Malaviya nói, cho biết trải nghiệm đáng sợ nhất đến nay với anh.

Một lần khác, anh bị nhân viên an ninh sân bay ở Venezuela giữ lại, không cho xuất cảnh vì nghi ngờ bỏ trốn cha mẹ do còn ở tuổi vị thành niên. Malaviya phải đề nghị kiểm tra camera an ninh tại thời điểm anh nhập cảnh để chứng minh rằng mình đi du lịch một mình.

"Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được họ và được phép rời Venezuela để bay sang Bogota, Colombia", nam du khách nói.

Malaviya trang trải chi phí chuyến đi nhờ tiền làm thêm và khoản tiết kiệm từ nhỏ, đồng thời cân đối chi tiêu bằng cách thuê Airbnb giá rẻ, ăn uống đơn giản và tìm hiểu điểm đến trước qua ứng dụng du lịch. Malaviya cho biết học cách thích nghi với mọi tình huống trên đường giúp anh có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn.

"Chẳng hạn, tôi giữ thái độ thoải mái và bình tĩnh khi gặp các thành viên Taliban, nhờ đó họ không nghi ngờ tôi có ý đồ xấu hay che giấu điều gì", anh nói.

Theo Malaviya, những bạn trẻ muốn thử du lịch một mình cứ mạnh dạn bước ra ngoài và trải nghiệm. Anh nói hiện có quá nhiều định kiến, khó phân biệt đúng sai, nên cách tốt nhất là tự mình đi và cảm nhận thực tế.

Malaviya hiện theo học ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học UC Santa Barbara ở Mỹ, dự định tiếp tục hành trình độc hành cho đến khi đặt chân đến đủ 195 quốc gia trên thế giới.