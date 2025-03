7 năm đi bộ khắp thế giới để vượt qua nỗi sợ chết

Vào đầu những năm 2000, Tom Turcich vẫn là chàng trai bình thường như bao người khác. Chàng thiếu niên sống cuộc đời yên bình tại Haddon Township, vùng ngoại ô với 15.000 cư dân ở New Jersey. Tom xuất thân từ một gia đình tốt, học giỏi và là một đứa trẻ ngoan nhưng hơi yếu đuối, dễ tin người. Về cơ bản, Tom luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan.

Trong thời niên thiếu, điều duy nhất Tom sợ là cái chết. Khi còn nhỏ, anh cố gắng mô phỏng trạng thái chết đến mức không còn cảm giác gì trên cơ thể, chỉ để nhận diện cái chết khi nó thực sự đến. Nỗi sợ hãi ám ảnh anh nhưng chưa từng trở thành hiện thực.

Tới một ngày, cuộc sống của Tom thay đổi đột ngột. Ann Marie, một trong những người bạn thân nhất của anh ở trường, đã qua đời vì tai nạn motor nước khi mới 16 tuổi. Nỗi sợ hãi về cái chết của Tom tăng lên một cấp độ mới, trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

"Tôi nghĩ nếu Ann Marie có thể chết - cô ấy học giỏi hơn tôi, là người tốt hơn tôi - chắc chắn tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào", anh nhớ lại.

Tom và chú chó Savannah. Ảnh: Adventure

Nỗi lo về cái chết đeo bám anh không ngừng, trở nên ngột ngạt đến mức Tom không thể tiếp tục sống bình thường nữa. Cuối cùng, anh quyết định đối mặt với nó.

Một ngày nọ ở trường, cả lớp xem bộ phim nổi tiếng Dead Poets Society (Hội văn sĩ chết), trong đó nhân vật giáo sư văn học, do Robin Williams thủ vai, nói với học trò: "Carpe diem" (Hãy nắm bắt thời khắc). Câu nói này chạm đến trái tim Tom và trở thành phương châm sống của anh trong hành trình đối mặt với nỗi sợ cái chết. Từ giây phút đó, anh cố gắng tận dụng mọi cơ hội và thử thách đến với mình.

Ở trường, anh tham gia đội bơi và giành huy chương, biểu diễn solo trong các vở kịch của trường và thậm chí lấy hết can đảm để có nụ hôn đầu với cô bạn cùng lớp tên Brittney. Cái chết của người bạn thân trở thành động lực để anh không lãng phí thời gian suy nghĩ về cái chết nữa. Việc đặt ra và hoàn thành các thử thách mới dần trở thành bản năng của Tom, giúp anh ngày càng tự tin hơn. Giới hạn duy nhất của anh là bầu trời và thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

"Tôi muốn phiêu lưu để cảm nhận sự không thoải mái và bạn phải trưởng thành trong đó", anh nói.

Tuổi trưởng thành, Tom biết đến câu chuyện của Steve Newman, người Mỹ đã dành bốn năm để đi bộ vòng quanh thế giới. Anh quyết định làm điều tương tự - một thử thách tối thượng để tìm hiểu bản thân và đối mặt với nỗi sợ hãi. Cuối năm cuối cấp ba, anh thông báo với gia đình và bạn bè về kế hoạch của mình. Mẹ anh không thể tin nổi và nghĩ đó chỉ là một giai đoạn bốc đồng của tuổi mới lớn.

"Tôi nghĩ thằng bé thật ngây thơ, nó thực sự nghĩ mình sẽ đi bộ vòng quanh thế giới sao?", bà nói, nhận xét ý tưởng của con trai điên rồ và là một cơn bốc đồng thoáng qua.

Nhưng con trai bà vẫn kiên định với mục tiêu. Tom dành vài năm làm việc để tiết kiệm tiền cho chuyến đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định đã đến lúc thực hiện giấc mơ vào tháng 4/2015. Chàng trai 27 tuổi khởi hành từ thị trấn nhỏ của mình, bắt đầu hành trình đi bộ đến Argentina với hành trang chỉ là một chiếc xe đẩy em bé tự chế chứa nhu yếu phẩm.

Một người bạn đã giúp anh chỉnh lại chiếc xe đẩy cho chuyến đi để có thể chứa lều, túi ngủ, laptop, máy ảnh, pin sạc, một ít đồ ăn và quần áo. Khi giúp anh chuẩn bị, người bạn này còn tổ chức một cuộc họp báo để quảng bá chuyến đi, mời nhiều tờ báo địa phương đến phỏng vấn.

Một doanh nhân địa phương tên Bob Mehmet đọc được bài báo và cảm thấy rất ấn tượng, quyết định tài trợ cho hành trình của anh. Đủ tiền cho vài năm tiếp theo, Tom không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Anh bắt đầu hành trình gian khổ đến Argentina một mình. Khi đến Texas, anh gặp một chú chó, đặt tên là Savannah và đưa nó theo. Con chó mang lại sự an ủi và giúp anh cảm thấy an toàn hơn.

Tới nay, Tom đã đi qua 38 quốc gia, trở thành người thứ 10 đi bộ vòng quanh thế giới. Còn Savannah lập một kỳ tích lớn hơn khi trở thành con chó đầu tiên đi bộ vòng quanh thế giới. Hành trình bảy năm đã giúp anh hiểu được lòng tốt của con người theo cách chưa từng biết khi còn sống trong thế giới an toàn ở New Jersey. Trên đường đi, anh gặp những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, cho chỗ ở và những cuộc trò chuyện đầy cảm hứng.

Tom và chú chó trong ngày về nhà. Ảnh: NJ

Nhưng có lẽ trải nghiệm ý nghĩa nhất là khoảng thời gian hai năm đầu tiên, khi anh hoàn toàn đơn độc. Việc đi một mình suốt thời gian dài mang đến cho anh vô số cơ hội để suy ngẫm về giá trị sống và sứ mệnh của mình.

"Khoảng một năm rưỡi sau, khi ở miền nam Peru, tôi cảm thấy khu vườn trong tâm trí tôi đã sạch sẽ, không còn nỗi đau, tiếc nuối hay điều gì để gặm nhấm", Tom nhớ lại.

Cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn cho đến khi anh đạt được một sự giác ngộ. Khi đang ở sa mạc Atacama, Tom nhận ra nằm dưới bầu trời đầy sao, anh thấy mình đã chạm đến tận cùng của bản thân và mọi nghi ngờ đều biến mất. Tom hiểu anh đã thực sự tìm thấy sự bình yên.

Trong chặng cuối của chuyến đi, Tom gặp một cô gái tên Bonnie tại Washington. Họ nhanh chóng thân thiết vì Bonnie cũng đang trong hành trình tìm kiếm bản thân. Hai con đường giao nhau và không rời xa - Bonnie và Tom đã bên nhau kể từ đó.

Cuối cùng, sau 45.000 km, Tom trở về New Jersey ở tuổi 32 cùng Savannah và Bonnie. Khoảng 500 người đã chào đón anh trong ngày về. Mất 7 năm để Tom vượt qua nỗi sợ cái chết nhưng cuối cùng anh đã làm được. Từ một cậu bé nhút nhát từng trốn dưới chăn để thử cảm giác cái chết, giờ đây, anh đứng trước hàng trăm người, kể lại hành trình đi bộ vòng quanh thế giới của mình.