Bên trong khách sạn tốt nhất thế giới 2025

Khách sạn giành vị trí cao nhất The World's 50 Best Hotels 2025 tại buổi công bố ở London (Anh) hôm 31/10 là Rosewood Hong Kong. Danh sách này được bình chọn bởi 50 Best Hotel Academy, gồm 800 chuyên gia trong ngành khách sạn và du lịch, từ quản lý, chủ khách sạn đến các nhà báo khắp thế giới. Các khách sạn được chọn ra từ 22 điểm đến toàn cầu.

Rosewood Hong Kong mở cửa từ năm 2019, là một điểm nhấn nổi bật nhờ vị trí nổi bật ở trung tâm Hong Kong. Từng lọt top 3 của danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới hai lần, năm nay Rosewood Hong Kong đã vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua "nhà vô địch" năm ngoái là Capella Bangkok.

Bà Emma Sleight, Trưởng bộ phận nội dung của The World’s 50 Best Hotels, cho biết khách sạn đã giành vị trí cao nhất nhờ dịch vụ đẳng cấp và những trải nghiệm tốt của khách hàng tại một trong những điểm đến sôi động và năng động nhất thế giới.

Khách sạn được kiến trúc sư Tony Chi (Đài Loan) thiết kế, với phong cách tối giản hiện đại. Rosewood nằm trong tòa nhà cao 65 tầng, có 413 phòng, với nhiều hạng khác nhau. "Điểm cộng" lớn nhất của khách sạn là tầm nhìn ấn tượng ra cảng Victoria, với cửa kính lớn, có thể nhìn được toàn cảnh cả đảo Hong Kong và đảo Cửu Long. Giá phòng một đêm từ 650 USD.

Nội thất sử dụng gỗ tự nhiên cao cấp mang đậm phong cách truyền thống Á Đông và cả sự hiện đại. Không chỉ là nội thất, đồ gỗ tại đây là tác phẩm nghệ thuật, được chế tác thủ công, bền vững và mang tính biểu tượng. Khu vực ghế ngồi trong mỗi phòng nghỉ được bố trí không gian mở với ghế sofa thoải mái và bàn cà phê để tận hưởng tầm nhìn bao quát.

Một số hạng phòng được thiết kế khu tắm đá cẩm thạch với bồn tắm bồn rửa đôi, vòi sen đôi và gương vô cực.

Rosewood Hong Kong còn là nơi để staycation cho người dân bản địa dịp cuối tuần. Khách có thể thư giãn với spa, massage, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sau các buổi trị liệu, khách lưu trú còn có thể học pha chế cocktail tại DarkSide, học làm dim sum hay xưởng sáng tạo đèn neon và nhiều chương trình tại Rosewood khác.

Bể bơi vô cực (Infinity Pool) tại Rosewood Hong Kong là một phần của trải nghiệm wellness của khách sạn, được coi là "bể bơi vô cực đẹp nhất thành phố" theo đánh giá từ Time Out Hong Kong và TripAdvisor. Nằm trên tầng 6 của khách sạn, đây không chỉ là nơi thư giãn mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, dịch vụ và tầm nhìn đẹp.

Trải nghiệm ẩm thực và ăn uống tại Rosewood Hong Kong được thiết kế tỉ mỉ thông qua 8 nhà hàng. The Legacy House (ảnh) là nơi thưởng thức dim sum và món ăn Trung Hoa truyền thống, Holt’s Café với góc nhìn hiện đại về quán cà phê kiểu Hong Kong, hay Bayfare Social để nhấm nháp tapas Tây Ban Nha trong không gian sôi động. Với những ai quan tâm đến ẩm thực lành mạnh, Asaya Kitchen mang đến các món ăn tốt cho sức khỏe từ nguyên liệu được tuyển chọn bền vững.

Rosewood Hong Kong không chỉ là khách sạn, mà còn là một không gian văn hóa, nơi di sản Trung Hoa hòa quyện với nghệ thuật đương đại. Không gian khách sạn là triển lãm với hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật. Khách lưu trú còn được hướng dẫn tham quan nhiều điểm đến nổi bật tại Hong Kong, tham gia các sự kiện theo mùa như Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc khách Trung Quốc với nhiều phong tục truyền thống.