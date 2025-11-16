Món đồ nên mang theo trong mọi chuyến du lịch

"Nghe có vẻ lạ, nhưng sarong có thể dùng làm khăn quàng cổ, khăn tắm, khăn đi biển, khăn choàng, rèm cửa, thậm chí là túi xách tạm thời. Cực kỳ đa năng, siêu nhẹ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó hữu ích đến thế nào", Clarissa giải thích.

Một tấm sarong hoặc một tấm vải kích thước lớn sẽ hữu ích trong mọi chuyến du lịch.

Cẩm nang du lịch Travel Hack Handbook của Lonely Planet cung cấp một số mẹo hữu ích về những việc cần làm trước, trong và sau kỳ nghỉ để đảm bảo bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời và thoải mái nhất. cũng khuyên du khách nên mang theo một chiếc sarong.

"Đó là một chiếc chăn khi điều hòa lạnh buốt. Đó là một chiếc khăn tắm khẩn cấp. Đó là sự riêng tư khi thay đồ trên bãi biển. Đó là sự kín đáo khi bạn không thể vào đền thờ mà để lộ chân hoặc vai", cẩm nang đề cập.

Sarong có thể dùng để che kín cơ thể khi ghé thăm những điểm du lịch tâm linh hoặc dùng làm chăn đắp khi ngồi điều hòa lạnh, che nắng,...

Worldwide Insure cũng nhận định sarong là một vật dụng thiết yếu, đa năng khi đi du lịch: "Lý tưởng để làm chăn dã ngoại. Cũng có thể dùng làm khăn tắm trong trường hợp cấp bách. Dùng làm rèm cửa để chắn sáng. Hoặc ngăn ánh sáng bằng cách làm mặt nạ che mắt, chỉ cần quấn sarong quanh đỉnh đầu và che mắt". Danh sách liệt kê những công dụng của sarong của Worldwide Insure còn chỉ ra trong một số trường hợp, mảnh vải đa năng này còn có thể làm địu trẻ nhỏ hoặc dùng làm võng cho trẻ sơ sinh.