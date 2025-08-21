10 thành phố tốt nhất thế giới 2025 đối với người trẻ

Nếu ở bảng xếp hạng đa thế hệ công bố hồi tháng 1, Cape Town, Nam Phi, được tạp chí Mỹ Time Out vinh danh là thành phố đáng sống nhất năm 2025, thì ở nhóm dưới 30 tuổi, thủ đô Bangkok của Thái Lan là lựa chọn số một, theo công bố hôm 13/8.

Theo Time Out, Bangkok được người trẻ đánh giá cao nhờ mức sống phải chăng, người dân thân thiện và là nơi dễ dàng kết bạn. Ngoài ra, thành phố còn gây ấn tượng bởi đời sống văn hóa sôi động, nhiều điểm đến biểu tượng như Wat Arun hay Hoàng cung.

Trên ảnh là đường Yaowarat, trục chính ở khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Wiki

Melbourne, Australia, xếp thứ hai, nổi bật với môi trường đa dạng, cởi mở và đời sống nghệ thuật phong phú. Một trong những điểm đến hút khách tại thành phố đông dân thứ hai của đất nước là Hosier Lane (ảnh).

Cape Town, rơi xuống vị trí thứ 3, nhưng vẫn được yêu thích nhờ cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục cùng chi phí giải trí ban đêm hợp túi tiền.

Cape Town là thành phố đông dân thứ nhì Nam Phi và đồng thời là một bộ phận của khu vực đại đô thị thành phố Cape Town, thủ phủ của tỉnh Tây Cape và đóng vai trò là "thủ đô lập pháp" của nước này. Đây là nơi đặt trụ sở của tòa nhà quốc hội cùng nhiều cơ quan chính phủ quan trọng khác.

New York đứng thứ 4, được mô tả là "thành phố hấp dẫn nhất" với khả năng đi bộ tiện lợi và đời sống về đêm không ngủ.

Thành phố New York, hay còn gọi là New York City (NYC), là thành phố cảng biển nằm ở cửa sông Hudson, phía đông nam tiểu bang New York, đông bắc nước Mỹ. Đây cũng là một trong những đô thị lớn và có ảnh hưởng nhất nước, gồm 5 quận: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens và đảo Staten.

Copenhagen nằm ở vị trí thứ 5 nhờ môi trường sống thân thiện, ẩm thực ngon và dễ tìm kiếm tình yêu.

Copenhagen, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Đan Mạch, có dân số hơn một triệu người. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trung ương của đất nước.

Nhờ công trình cầu Oresund nối liền với Thụy Điển, Copenhagen trở thành trung tâm của vùng đô thị Oresund của Đan Mạch - Thuỵ Điển và là vùng lớn nhất khu vực Scandinavia với dân số lên đến 3,5 triệu người.

Barcelona được Gen Z và millennials trẻ ưu ái xếp hạng 6, cao hơn nhiều so với vị trí 17 trong bảng đa thế hệ được công bố hồi đầu năm.

Là thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, thủ phủ của vùng Catalonia và tỉnh có cùng tên, Barcelona nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải là và điểm đến hút khách hàng đầu châu Âu. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố là con phố La Ramba và Vương cung thánh đường Sagrada Família (Basilica de la Sagrada Família) - kiệt tác kiến trúc của Antoni Gaudí.

Edinburgh giữ vị trí thứ 7 nhờ hệ thống công viên, không gian xanh.

Là thủ đô và là thành phố lớn thứ hai của Scotland, Edinburgh nằm ở phía đông nam của đất nước này. Thành phố nổi tiếng với lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính, các lễ hội văn hóa đa dạng và vai trò là trung tâm chính trị, giáo dục, và tài chính. Khu Phố Cổ và Phố Mới của Edinburgh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995.

Nơi đây cũng được biết đến với biệt danh thành phố lễ hội nhờ nhiều sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, nổi tiếng nhất là Lễ hội Edinburgh diễn ra vào mùa hè.

Mexico City đứng thứ 8, là nơi có chi phí sống rẻ thứ hai sau Bangkok và nằm trong nhóm thành phố hạnh phúc nhất thế giới.

Thành phố Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Ciudad de México) là thủ đô và đô thị lớn nhất của Mexico, đồng thời giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia.

Mexico City được xây dựng trên tàn tích Tenochtitlan, thủ đô của đế chế Aztec, ngày nay vẫn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, cùng những công trình kiến trúc đặc sắc từ thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha đến hiện đại. Đây cũng là một trong những trung tâm tài chính - thương mại lớn của Bắc Mỹ, thu hút nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Nằm ở độ cao 2.240 m so với mực nước biển, thành phố có khí hậu dễ chịu. Ẩm thực là một điểm nhấn khác của Mexico City, nơi kết hợp giữa truyền thống bản địa và ảnh hưởng đa dạng từ các nền văn hóa, tạo nên một trong những nền ẩm thực phong phú bậc nhất thế giới.

London ở vị trí thứ 9 nhờ đời sống văn hóa đa dạng và ẩm thực hấp dẫn, dù chi phí đắt đỏ.

London, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Vương quốc Anh, nằm ở phía đông nam đất nước, bên bờ sông Thames. Đây là một trong những đô thị lâu đời nhất thế giới, với lịch sử phát triển gần 2.000 năm.

Thành phố giữ vai trò trung tâm toàn cầu về tài chính, nghệ thuật, thời trang và văn hóa, đồng thời là điểm đến hấp dẫn với hệ thống bảo tàng, nhà hát, công trình kiến trúc và di sản lịch sử phong phú.

Khép lại danh sách, Thượng Hải được mô tả là "thành phố điện ảnh", hiện đại với hệ thống giao thông công cộng phát triển và tỷ lệ hạnh phúc cao.

Theo Time Out, những yếu tố quan trọng nhất với Gen Z để bình chọn ra top 10 thành phố tốt nhất thế giới chính là chi phí phải chăng, đời sống văn hóa nghệ thuật phong phú, có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè. Khả năng đi bộ trong thành phố một cách dễ dàng cũng là tiêu chí quan trọng với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, gen Z cũng đặt yêu cầu cao về sự cởi mở của môi trường, hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, đời sống đêm sôi động, nhiều công viên và mảng xanh.

"Một thành phố tuyệt vời cần có đời sống văn hóa mà ai cũng có thể tham gia. Nếu nghệ thuật trở nên xa cách và hàn lâm, thì nó mất đi ý nghĩa", Ed Cunningham, đại diện Time Out chia sẻ.