Hội An lại ngập sâu: Dân hối hả chạy lũ, du khách tò mò lội nước check-in

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng việc các thủy điện xả lũ khiến phố cổ Hội An bắt đầu ngập từ rạng sáng 17/11. Đến chiều tối nay, nước lũ tiếp tục dâng, khiến nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập.

Ghi nhận của PV VietNamNet lúc 15h30 ngày 17/11, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng… đã bị nước lũ tràn vào, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách.

Đây là lần thứ 3 phố cổ Hội An bị ngập kể từ cuối tháng 10. Đến 17h30 ngày 17/11, nước lũ đã mấp mé chân Chùa Cầu, nhưng khu phố cổ vẫn thu hút đông du khách tham quan và chụp ảnh giữa thời điểm nước dâng.

Trong chiều nay, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai nối Chùa Cầu với quảng trường Sông Hoài đã ngập sâu hơn 0,5m.

Ông Hứa Văn Lộc, chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, gia đình bắt đầu dọn đồ từ 13h hôm nay sau khi nhận thông tin nước lũ có khả năng lên mức báo động 3.

Ông cùng hai người khác nhanh chóng kê hàng hóa lên kệ cao hoặc đưa lên gác mái để tránh thiệt hại. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhà ông Lộc ngập hơn 1,8m.

“Đợt lũ tối 28/10 vừa qua, nước tràn vào nhà hơn 1,5m, xô đổ cả bàn kê nhiều đồ đạc, nên lần này tôi phải cẩn thận hơn”, ông Lộc chia sẻ.

Đến 18h tối nay, nước lũ tiếp tục dâng cao dù trời đã ngớt mưa, khiến nhiều khu vực trong phố cổ vẫn chìm trong ngập.

Tại khu vực gần Sông Hoài, nhiều hộ dân cũng chủ động kê cao và chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn khi nước bắt đầu tràn vào đường. Phải "chạy" 3 trận lũ chỉ trong vòng 20 ngày khiến cuộc sống nhiều người dân Hội An bị đảo lộn hoàn toàn.

Chủ shop Bi 19 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai kê từng thang hàng, xếp kín giày dép lên kệ. “Tôi dồn hết đồ lên tầng cao nhất, cao hơn 2m. Đợt lũ trước nước chưa lên tới kệ này, nhưng lần này tôi chủ động kê cao hơn”, chị nói.

Tầng 2 của một hộ dân vốn chỉ dùng để sinh hoạt, nay trở thành nơi chất thêm đủ loại đồ đạc để tránh lũ.

Nhân viên một quán cà phê gần khu vực Chùa Cầu chủ động di dời tài sản, chuyển toàn bộ bàn ghế và vật dụng lên tầng 2 để tránh ngập.

Nhiều hộ kinh doanh cẩn thận đóng gói hàng hóa vào túi nilon, mang ra những vị trí cao ráo bên ngoài khu phố đi bộ để gửi tạm tránh ngập.

Người dân Hội An đưa ô tô, xe máy lên các cây cầu ở khu vực cao để tránh lũ.

Đường Bạch Đằng, sát với Chùa Cầu, đã ngập sâu 1m; người dân và du khách chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

Hiện nhiều cửa hàng tại khu vực gần Sông Hoài đã đóng cửa ngừng buôn bán.

Dù lũ lên nhanh, khu phố cổ vẫn có khá đông du khách dạo chơi và chụp ảnh giữa thời điểm nước dâng.

Không ít người còn tỏ ra thích thú với trải nghiệm lội nước lũ giữa những con phố cổ đang ngập dần.

Nhiều du khách thích thú đi thuyền ngắm Hội An mùa nước lũ.