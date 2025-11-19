Điều cấm kỵ khi dùng nước chấm chung

Trong các bữa ăn, hành động chấm hai lần (double-dipping, nhúng miếng thức ăn đã cắn dở vào bát chấm chung) luôn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người coi đây là thói quen mất vệ sinh, số khác lại cho rằng sự lo ngại này là thái quá.

Nghiên cứu năm 2008 trên tạp chí An toàn thực phẩm (Journal of Food Safety) đã chứng minh hành vi này rất nguy hại. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Paul Dawson, Đại học Clemson chủ trì đã dùng bánh quy chấm vào các loại sốt khác nhau, bao gồm nước vô trùng, sốt salsa, sốt phô mai và siro chocolate.

Kết quả cho thấy vi khuẩn lây lan ở mức độ đáng báo động. Trung bình, chỉ 6 lần nhúng (miếng bánh đã cắn dở) đã chuyển khoảng 10.000 vi khuẩn từ miệng người ăn vào nước chấm.

Độ đậm đặc của nước chấm quyết định mức độ lây lan. Sốt salsa (loại lỏng) là môi trường lây lan mạnh nhất, do nước bọt dễ hòa tan và rớt ngược lại bát. Sốt phô mai và chocolate đặc hơn nên lượng vi khuẩn ít hơn, song vẫn ở mức đáng kể.

Tiến sĩ Dawson nói "rất ngạc nhiên về số lượng vi khuẩn" lây truyền.

Khoa học đã chứng minh chấm hai lần sẽ lây lan tới 10.000 vi khuẩn. Ảnh: Yahoo

Rủi ro lớn nhất nằm ở chỗ bạn không biết người cùng bàn có mang mầm bệnh hay không. Dù đa số vi khuẩn trong miệng vô hại, virus cúm, virus herpes hay vi khuẩn HP dạ dày hoàn toàn có thể "đi nhờ" miếng thức ăn để xâm nhập bát nước chấm và lây cho người khác.

"Tôi sẽ tránh bát nước chấm đó", Tiến sĩ Paul Dawson nói. "Người mang mầm bệnh không phải lúc nào cũng có biểu hiện bên ngoài".

Trong văn hóa phương Tây, "chấm hai lần" có thể chỉ là tranh cãi về phép lịch sự, nhưng ở Nhật Bản, đây là điều cấm kỵ, đặc biệt với món Kushikatsu (xiên que chiên) nổi tiếng ở Osaka.

Với món thịt và rau củ tẩm bột chiên giòn này, nước sốt thường được để trong các âu kim loại lớn dùng chung. Để đảm bảo vệ sinh, các quán luôn dán biển: "Nghiêm cấm chấm nước sốt hai lần". Thực khách chỉ được nhúng xiên ngập sốt một lần duy nhất. Nếu cần thêm, họ phải dùng bắp cải sống (món ăn kèm) múc sốt rưới lên, tuyệt đối không đưa xiên đã cắn vào âu trở lại. Vi phạm quy tắc này có thể bị nhân viên nhắc nhở hoặc mời ra ngoài.