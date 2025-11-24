Du khách thích thú trải nghiệm rừng ngập mặn ở Đồ Sơn

Rừng ngập mặn Bàng La, quận Đồ Sơn (cũ) được thiên nhiên ưu ái khí hậu ôn hòa, mát mẻ và thảm thực vật đa dạng, đặc trưng của vùng sông nước, cửa biển Hải Phòng.

Quận Đồ Sơn (cũ) kết hợp với một doanh nghiệp xây dựng bến thuyền để người dân và du khách có thể trải nghiệm một sản phẩm du lịch sinh thái mới, rừng ngập mặn Bàng La.

Cuối tháng 11, nhiều du khách đến Đồ Sơn trải nghiệm tham quan, vãn cảnh rừng ngập mặn Bàng La trong điều kiện thời tiết lý tưởng, nắng ráo, se lạnh.

Rừng ngập mặn Bàng La rộng hàng trăm ha mặt nước ngoài đê biển Đồ Sơn. Khu rừng hoang sơ với thảm thực vật đa dạng, chủ yếu là rừng bần, vẹt... loài cây nước mặn có sức sống mãnh liệt, là bức tường chắn sóng biển tự nhiên ở Đồ Sơn.

Ngồi trên du thuyền, khách du lịch có thể ngắm rừng vẹt, bần với sức sống mãnh liệt giữa sóng biển.

Trong rừng ngập mặn được xây dựng bến thuyến bằng gỗ, cách đất liền khoảng 2km.

Chị Hường (41 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ, chị cùng đoàn tham quan khoảng 100 người đến trải nghiệm cây cầu gỗ trên rừng ngập mặn Bàng La (Đồ Sơn, Hải Phòng) dài khoảng 3km, tận hưởng gió biển, không khí trong lành.

Nữ du khách cũng chia sẻ, chị thích thú với không gian hoang sơ, vừa trải nghiệm đi xuồng trên biển, đi bộ trên cầu gỗ và hòa mình vào rừng cây hoang sơ. Một số bạn trẻ thì thích thú chụp ảnh với cây rừng và hoạt cảnh được trang trí giữa rừng.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn cho biết, rừng ngập mặn Bàng La là một trong những khu rừng nguyên sinh, là lá phổi xanh của quận Đồ Sơn (cũ). Địa phương đã phối hợp với các đơn vị cải tạo cảnh quan, xây dựng rừng ngập mặn trở thành điểm du lịch sinh thái mới. Địa phương cũng đang nỗ lực phối hợp với liên ngành xây dựng tuyến du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh trên địa bàn nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo điểm nhấn mới cho du lịch địa phương.