Choáng ngợp biển Đồ Sơn

Ngày 2/5, ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách ùn ùn về khiến các bãi tắm biển ở Đồ Sơn luôn trong tình trạng ken đặc người.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, thời tiết tại Đồ Sơn (Hải Phòng) trời xanh, nắng vàng. Từ 15h đến tối, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn ken đặc người dân, du khách tắm biển.

Bãi tắm khu 2 Đồ Sơn có chiều dài khoảng 500-700m với bờ cát mịn, thoai thoải, sóng vừa phải nên luôn là điểm lựa chọn ưa thích của du khách mỗi khi đến Đồ Sơn.

Dọc bãi tắm, nhiều người dân địa phương dựng ô che nắng phục vụ khách một số dịch vụ: ghế ngồi nghỉ, ăn uống nhẹ, phao bơi, áo tắm... nên bãi tắm luôn ken đặc người.

Năm nay, nghỉ lễ 30/4-1/5 đúng dịp cuối tuần, nhiều gia đình cho trẻ nhỏ xuống biển vui chơi, tắm mát.

Các em nhỏ nô đùa bên bờ cát, ôm phao tắm biển.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với biển Đồ Sơn.

Cũng theo ghi nhận của PV Tiền Phong, năm nay ở bãi biển Đồ Sơn có một số hoạt động sôi nổi, như: dù lượn, phao chuối... thu hút các bạn trẻ ưa thích cảm giác mạnh trải nghiệm, vui chơi.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn - cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, các bãi tắm Đồ Sơn tiếp đón khoảng 360.000 lượt khách du lịch. Dự kiến hết kỳ nghỉ lễ, có tổng số khoảng 460.000 lượt khách về Đồ Sơn. Để đảm bảo an toàn cho khách vui chơi, tắm biển, địa phương huy động lực lượng an ninh, bố trí lực lượng giám sát an toàn tại các bãi tắm.