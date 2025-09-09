Không nhận ra 'biểu tượng du lịch' một thời ở Đồ Sơn

Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) hàng chục năm qua nổi tiếng với nhiều điểm tham quan, bãi tắm, khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Đồ Sơn như: bãi tắm khu 1-2-3, khu nghỉ dưỡng Hòn Dấu, khu nghỉ dưỡng Bộ Xây dựng... và nhiều biệt thự, công trình dịch vụ lưu trú có view tựa núi, hướng biển.

Trong đó, khu khách sạn Xây dựng (còn gọi khu Bộ Xây dựng) một thời là tổ hợp các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng tọa lạc ở vị trí đắc địa, sát bãi tắm khu 2 đẹp nhất Đồ Sơn. Khu vực này chỉ cách các điểm du lịch nổi tiếng khác như: Dinh thự Vua Bảo Đại, Casino Đồ Sơn, khu nghỉ dưỡng Hòn Dấu... vài trăm mét.

Sau hàng chục năm vang bóng một thời, nay tổ hợp khách sạn ở khu Bộ Xây dựng Đồ Sơn đã xuống cấp. Cuối năm 2023, TP. Hải Phòng chủ trương xử lý mặt bằng, lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất vàng với tổng diện tích 26ha vào mục đích phát triển du lịch.

Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, khu Bộ Xây dựng có 25 hộ kinh doanh dịch vụ, nhà hàng. Các hộ đã hết thời hạn hợp đồng thuê, xây dựng nhà hàng, khách sạn không phép và sai phép được cấp; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Giữa năm 2024, quận Đồ Sơn (cũ) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ các cơ sở kinh doanh, công trình vi phạm để thực hiện các thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của PV Tiền Phong , đầu tháng 9, một số hộ kinh doanh di dời một số tài sản còn sót lại tại các công trình, khách sạn, nhà hàng. Nhiều công trình, biệt thự cổ mang phong cách kiến trúc Pháp đã hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều công trình, biệt thự uy nghi, hoành tráng tại các vị trí đắc địa, hướng biển một thời nay đã xuống cấp. Nhiều hạng mục công trình đã trơ cốt thép, bong rộp tường, gạch...

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác hoạt động hàng chục năm đã xuống cấp. Do thời gian dài ít người tới, nhiều công trình ngổn ngang vật liệu, trở nên hoang tàn.

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển bàn ghế, vật dụng phế liệu chất đống tại một điểm.

Các khách sạn nổi tiếng một thời khóa trái cửa, bàn ghế, vật dụng ngổn ngang bên trong.

Nhìn từ trên cao, phía cuối bán đảo Đồ Sơn (khu Bộ Xây dựng) còn nhiều vị trí đất vàng chưa được sử dụng. Theo định hướng của TP. Hải Phòng, địa phương sẽ thu hồi 26ha đất vàng để xử lý mặt bằng, lập hồ sơ đấu giá để phát triển du lịch địa phương.

Năm 2023, đoàn công tác thuộc UBND TP. Hải Phòng kiểm tra, xác định, Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn đã buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công dẫn đến nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thời điểm đó đã yêu cầu quận Đồ Sơn kiểm tra, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của các cơ quan đã ký kết không đúng quy định với các hộ dân.