Đông nghịt người chơi Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

Người dân, khách tham quan đổ đến Phố Hàng Mã vui chơi vào cuối tuần qua, trong thời tiết mát mẻ, khoảng 28 độ C.

Từ 18h, các tuyến phố cổ quanh phố Hàng Mã đông đúc, dòng người nhích từng chút.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ tạo dáng chụp hình giữa biển người ken đặc.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuyến, 31 tuổi, ở Hoài Đức (Hà Nội), đi gần 20 km tới phố Hàng Mã. Đây là năm thứ ba liên tiếp anh đưa con đến khu phố này chơi Trung thu. Do lượng khách đông, họ loay hoay chọn được góc chụp ưng ý.

"Tôi tranh thủ cuối tuần đưa vợ con đi chơi, chứ đúng lễ Trung thu chắc bị chen lấn không đi nổi", anh Tuyến nói.

Nhiều gia đình chuẩn bị cho con những bộ trang phục đặc biệt. Bà Vũ Thị Thảo mua cho cháu trai bộ đồ múa lân giá 350.000 đồng.

"Đây là lần đầu tiên cháu trải nghiệm không khí Trung thu ở Hà Nội nên tôi muốn tặng một món quà thật ý nghĩa", bà Thảo nói.

Người đàn ông tạo hình Tôn Ngộ Không đi dọc tuyến phố 300 m mời khách mua kẹo bánh.

Mô hình trăng lưỡi liềm, thỏ trắng, cá chép khổng lồ được treo trên mái ngôi nhà số 78 Hàng Mã. Mỗi dịp Trung thu, Noel hay Tết Nguyên đán, ngôi nhà này đều được trang trí với các mô hình lớn, thu hút đông khách đến chụp hình.

Ngoài đồ trang trí, các loại mặt nạ dân gian, đèn ông sao, đèn lồng với nhiều kiểu dáng mới thu hút người mua. Giá mỗi sản phẩm dao động 30.000-70.000 đồng.

"Năm nay có nhiều mặt hàng mới, lượng khách cũng đông hơn so với cùng thời điểm những năm trước", bà Nguyễn Thị Vân, chủ cửa hàng cho biết.

Các cửa hàng trên phố đông đúc khách hàng lựa chọn đồ trang trí. Đèn ông sao, đèn lồng là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất.

Trung thu năm nay mô hình cá chép giấy được trưng bày ở nhiều cửa hàng. Chủ hàng còn sử dụng đa dạng hình thức thu hút trẻ nhỏ như xịt bong bóng, đeo mặt nạ.