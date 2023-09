4 địa điểm đón tết Trung thu lớn ở Việt Nam ai cũng nên đến ít nhất một lần trong đời

Những địa điểm đón tết Trung thu lớn ở Việt Nam

1. Địa điểm đón tết Trung thu lớn ở Việt Nam tại TP. Tuyên Quang

Một trong những địa điểm đón tết Trung thu lớn ở Việt Nam mà hầu hết ai cũng biết chính là trung tâm thành phố Tuyên Quang. Hàng năm, cứ mỗi dịp tết Trung thu là người dân ở khắp các phố phường sẽ tập trung tại thành phố, tất bật chuẩn bị để đêm hội Thành Tuyên được diễn ra thành công.

Người dân đổ ra đường "cháy phố" hết mình trong đêm hội Thành Tuyên ngày 23/9 vừa qua

Lễ hội thành Tuyên được tổ chức nhằm tạo điều kiện vui chơi, giải trí trong dịp Trung thu cho các em nhỏ và người dân Tuyên Quang. Lễ hội còn là dịp để Tuyên Quang quảng bá hình ảnh của mình nhằm thu hút khách du lịch.

Nhiều tiết mục nghệ thuật và sôi động được diễn ra trên khắp các con phố

Vào ngày “đêm hội thành Tuyên”, các phố phường của Tuyên Quang sẽ tràn ngập ánh sáng của những ngọn đèn lồng dân gian đủ màu sắc. Những chiếc đèn lồng qui mô, hoành tráng sẽ được đưa đi diễu hành khắp các đường phố Tuyên Quang. Bên cạnh đó là sự sôi động và đặc sắc từ các phần biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều người dân trên địa bàn thành phố. Tất cả chắc chắn sẽ mang đến cho Tuyên Quang một mùa lễ hội Trung thu vui tươi và đáng nhớ.

2. Địa điểm đón tết Trung thu tại phố cổ Hội An

Năm nay, Hội Tết Trung thu Quý Mão - Hội An 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26-30/9. Đặc biệt, trong chương trình sẽ tái hiện không gian “Đêm phố cổ” Hội An đầu thế kỷ 20

Tiếp theo là một địa điểm đón tết Trung thu mà bạn có thể thưởng thức phong vị trọn vẹn nhất chính là phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn lồng mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam, ánh đèn lung linh tỏa sáng khắp các phố phường, cùng với nét cổ điển của kiến trúc nơi đây tạo nên cho Hội An một vẻ đẹp huyền bí đến lạ thường.

Trong hơn 25 năm qua, Tết trung thu ở Hội An đã gắn liền với hoạt động của đêm rằm phố cổ, thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, khắp các nơi trong phố cổ, trẻ con sẽ tham gia các hoạt động lễ hội như: rước đèn, phá cỗ, múa lân… vô cùng vui tươi và đặc sắc. Nếu bạn yêu những nét cổ truyền, nguyên sơ đúng nghĩa của tết Trung thu thì phố cổ Hội An là một địa điểm hoàn hảo bạn nên ghé thăm vào dịp trung thu này.

3. Địa điểm đón tết Trung thu tại Thủ đô Hà Nội

Phố cổ Hà Nội là một địa điểm đón tết Trung thu mang phong vị tết Trung thu cổ truyền. Đến thủ đô Hà Nội vui chơi tết Trung thu, bạn hoàn toàn có thể dạo quanh các dãy nhà cổ kính trên các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Giấy,...

Một địa điểm đi chơi Trung thu ở Hà Nội không thể không nhắc đến là phố Hàng Mã. Vào mỗi dịp tết Trung thu, khắp các con phố đâu đâu cũng thấy nhộn nhịp với các loại đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung thu truyền thống,...

Bên cạnh đó, vào đêm Trung thu, bạn sẽ bắt gặp vô số những chiếc đèn lồng xinh xắn và tỏa sáng lung linh khắp khu phố cổ. Dường như, đây chính là không gian mang không khí Trung thu vừa vui tươi lại giúp bạn cảm nhận được một tết Trung thu cổ truyền đúng nghĩa.

Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến những không gian trải nghiệm thú vị nhất trong mùa Trung thu 2023

Đặc biệt, đừng quên ghé thăm chú cá chép khổng lồ được làm từ hơn 5000 chiếc đèn lồng nhỏ đang giữ kỉ lục Guiness Việt Nam tại Hà Nội nhé. Ngoài ra còn có 1 số địa điểm vui chơi trung khác ở Hà Nội như các trung tâm thương mại lớn, công viên Hồ Tây, bảo tàng Dân tộc học… cũng đều tổ chức những sự kiện trung thu rất hoành tráng và thú vị.

4. Địa điểm đón tết Trung thu tại Sài Gòn

Nói đến các địa điểm đón tết Trung thu lớn ở Việt Nam, nếu không nhắc đến Sài Gòn thì quả là một thiếu sót. Thành phố Sài Gòn có lẽ là nơi tết Trung thu được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc nhất.

Phố lồng đèn ở Sài Gòn đã sẵn sàng cho mùa lễ hội Trung thu 2023

Điều đặc biệt là tết Trung thu ở Sài Gòn là mang một nét đẹp hiện đại của một thành phố lớn với sự rực rỡ của những ánh đèn. Bên cạnh đó, có một số phố lồng đèn như Lương Nhữ Học, một con đường khá quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn trong các ngày lễ Trung thu.

Có thể nói, nếu Hà Nội nổi tiếng với con phố Hàng Mã tấp nập người xe mỗi dịp Trung Thu về thì TPHCM cũng có một con đường như vậy. Phố lồng đèn TPHCM được mệnh danh là con phố náo nhiệt và đầy màu sắc nhất, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật làm đèn lồng truyền thống của người Hoa.

Ngoài ra, nếu bạn yêu thích một không gian nhẹ nhàng, thanh cảnh thì có thể đón Trung thu theo 1 cách thi vị hơn là tham gia thả đèn hoa đăng ở công viên Lê Thị Riêng. Những ánh đèn hoa đăng lấp lánh sẽ mang đến cho bạn nhiều điều may mắn và bình an. Nếu yêu thích sự bình yên trong tâm hồn và không gian nhẹ nhàng thì đây chính là địa điểm đón tết Trung thu dành cho bạn.

Trên đây là những địa điểm đón tết Trung thu lớn nhất Việt Nam mà bạn nhất định nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời. Chắc hẳn, đây sẽ là những trải nghiệm để lại dấu ấn khó quên trong lòng bạn đấy nhé.

