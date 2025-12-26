Đỗ Quang Vinh lần đầu hành hương tới 'Hang Hổ' Bhutan

Dịp kỷ niệm 118 năm quốc khánh Bhutan, doanh nhân Đỗ Quang Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng bố mẹ và em trai vinh dự được Quốc vương Bhutan mời tham dự đại lễ, ghé thăm quốc gia nằm trên dãy Himalaya.

Đỗ Quang Vinh lần đầu bộ hành, chinh phục Tiger's Nest, ghé thăm các đền, chùa, chiêm nghiệm Phật pháp tại Bhutan. Doanh nhân trẻ cho biết quãng đường đến với Hang Hổ ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển kéo dài tổng cộng 10 km.

Dù không dễ dàng, anh nhận định đây là trải nghiệm 'xứng đáng từng khoảnh khắc'. Ngôi đền Phật giáo này đã trở thành biểu tượng văn hóa đồng thời được xem là nơi linh thiêng nhất của đất nước Bhutan.

Hang Hổ Tiger's Nest được xây dựng từ thế kỷ 15, đường đi dốc và gập ghềnh đòi hỏi thể lực và ý chí của du khách. Càng lên cao không khí càng loãng sẽ gây nhức đầu, choáng váng nếu không quen vận động.

Doanh nhân lưu trú tại Amankora - một trong những khu nghỉ cao cấp ở mảnh đất Phật giáo. Resort nằm giữa rừng thông tĩnh lặng, bao quanh bởi quang cảnh thiên nhiên yên bình, núi non hùng vĩ, kiến trúc xây dựng mô phỏng theo phong cách pháo đài dzong truyền thống của Bhutan. Giá phòng tại đây thường đi kèm hành trình trọn gói bao gồm cả ăn uống, di chuyển, các hoạt động văn hóa, nên chi phí có thể lên tới 1.000 USD/người/ngày.

Nhân dịp này, anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có cơ hội diện kiến Hoàng tôn Vairochana Rinpoche - người được chứng nhận là hóa thân chuyển thế chân thật của Đại Dịch giả Vairochana.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và đứng đầu tập đoàn T&T.

Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Anh. Hiện doanh nhân 8X đảm nhiệm chức phó chủ tịch SHB. Tháng 10/2022, Enterprise Asia vinh danh anh là "Doanh nhân châu Á xuất sắc ngành dịch vụ tài chính".