Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc

Người mẫu Đàm Thu Trang diện hanbok tham quan cung điện Gyeongbokgung, Seoul, trong chuyến du lịch cùng gia đình hồi đầu tháng 11.

Vợ doanh nhân Cường Đôla tự trang điểm, làm tóc và thuê trang phục truyền thống chụp ảnh trong khuôn viên cung điện cùng 2 con: bé gái Suchin, 5 tuổi và bé trai SuTin 2 tuổi.

Gil Lê và bạn gái Xoài Non cũng tranh thủ tận hưởng mùa thu Hàn Quốc, 'săn' ảnh đẹp bên dưới những tán cây lá phong chuyển sang màu đỏ rực.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, mùa thu Hàn Quốc năm nay đến muộn hơn mọi năm do nhiệt độ cao từ mùa hè kéo dài đến tháng 9, cao điểm lá chuyển màu trên toàn quốc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Ca sĩ Phương Ly cùng nhóm bạn cũng có chuyến du lịch Hàn Quốc dịp này. Giọng ca 'Mặt trời của em' khoe streetstyle trên góc phố vàng rực màu lá ngân hạnh.

Ca sĩ 9X thuê hanbok, chụp hình trong Cung điện Gyeongbokgung. Khi mặc hanbok vào tham quan cung, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng. Đây là chính sách khuyến khích người dân địa phương và khách du lịch trân trọng trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết gần đây cô và chị gái tập ‘bỏ ống heo’, đi du lịch nhiều hơn để tự thưởng bản thân, tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ.

'Chị đẹp' Huyền Baby dừng chân ở quán Yelo Coffee nằm ở thành phố Goyang. Nơi đây nổi tiếng với hàng cây ngân hạnh cùng khoảng sân thoáng rộng. Mỗi mùa thu, khu vực này nhuộm sắc vàng rực rỡ, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài mùa hoa anh đào, mùa lá vàng lá đỏ là sự kiện du lịch được mong chờ thứ hai ở Hàn Quốc. Các điểm tham quan lá mùa thu phổ biến ở Seoul bao gồm Cung điện Gyeongbokgung, rừng Seoul, Công viên Olympic và rừng Maeheon Citizen.

Những con đường bạch quả bên tường đá ở Cung điện Deoksugung và Hội trường giảng đường Myeongnyundang của Đại học Sungkyunkwan đều là điểm ngắm lá vàng mùa thu nổi bật.

Ở vùng lân cận Seoul, KTO gợi ý du khách đến đảo Nami, vườn bách thảo Hwadam, rừng bạch quả ở Hongcheon, núi Jangtaesan ở Daejeon, chùa Baegyangsa ở Jangseong, chùa Bulguksa ở Gyeongju.