Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc

Sự kiện: Du lịch Hàn Quốc
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người mẫu Đàm Thu Trang thuê trang phục truyền thống dạo chơi cung điện Gyeongbokgung, Huyền Baby check in quán cà phê Yelo nổi tiếng dịp du lịch Hàn Quốc.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 1

Người mẫu Đàm Thu Trang diện hanbok tham quan cung điện Gyeongbokgung, Seoul, trong chuyến du lịch cùng gia đình hồi đầu tháng 11.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 2

Vợ doanh nhân Cường Đôla tự trang điểm, làm tóc và thuê trang phục truyền thống chụp ảnh trong khuôn viên cung điện cùng 2 con: bé gái Suchin, 5 tuổi và bé trai SuTin 2 tuổi.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 3

Gil Lê và bạn gái Xoài Non cũng tranh thủ tận hưởng mùa thu Hàn Quốc, 'săn' ảnh đẹp bên dưới những tán cây lá phong chuyển sang màu đỏ rực.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 4

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, mùa thu Hàn Quốc năm nay đến muộn hơn mọi năm do nhiệt độ cao từ mùa hè kéo dài đến tháng 9, cao điểm lá chuyển màu trên toàn quốc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 5

Ca sĩ Phương Ly cùng nhóm bạn cũng có chuyến du lịch Hàn Quốc dịp này. Giọng ca 'Mặt trời của em' khoe streetstyle trên góc phố vàng rực màu lá ngân hạnh.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 6

Ca sĩ 9X thuê hanbok, chụp hình trong Cung điện Gyeongbokgung. Khi mặc hanbok vào tham quan cung, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng. Đây là chính sách khuyến khích người dân địa phương và khách du lịch trân trọng trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 7

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết gần đây cô và chị gái tập ‘bỏ ống heo’, đi du lịch nhiều hơn để tự thưởng bản thân, tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 8

'Chị đẹp' Huyền Baby dừng chân ở quán Yelo Coffee nằm ở thành phố Goyang. Nơi đây nổi tiếng với hàng cây ngân hạnh cùng khoảng sân thoáng rộng. Mỗi mùa thu, khu vực này nhuộm sắc vàng rực rỡ, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 9

Ngoài mùa hoa anh đào, mùa lá vàng lá đỏ là sự kiện du lịch được mong chờ thứ hai ở Hàn Quốc. Các điểm tham quan lá mùa thu phổ biến ở Seoul bao gồm Cung điện Gyeongbokgung, rừng Seoul, Công viên Olympic và rừng Maeheon Citizen.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 10

Những con đường bạch quả bên tường đá ở Cung điện Deoksugung và Hội trường giảng đường Myeongnyundang của Đại học Sungkyunkwan đều là điểm ngắm lá vàng mùa thu nổi bật.

Sao Việt check in mùa lá vàng lá đỏ Hàn Quốc - 11

Ở vùng lân cận Seoul, KTO gợi ý du khách đến đảo Nami, vườn bách thảo Hwadam, rừng bạch quả ở Hongcheon, núi Jangtaesan ở Daejeon, chùa Baegyangsa ở Jangseong, chùa Bulguksa ở Gyeongju.

Cách Hàn Quốc, Nhật Bản 'đóng gói' mùa thu thành thương hiệu du lịch tỷ USD
Cách Hàn Quốc, Nhật Bản 'đóng gói' mùa thu thành thương hiệu du lịch tỷ USD

Biến cảnh sắc theo mùa thành trải nghiệm văn hóa có thương hiệu, Nhật Bản và Hàn Quốc thu về hàng tỷ USD mỗi năm, thông qua các chiến lược quốc gia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/11/2025 09:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN