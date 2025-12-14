Chủ tịch Trần Hùng Huy săn cực quang, ngâm mình giữa trời -23 độ C

Trần Hùng Huy cho biết mục tiêu chiêm ngưỡng cực quang ở cực Bắc đã được hoàn thành. Anh quyết định đi từ giữa tháng 11 vì nghĩ khoảng thời gian này ở Phần Lan mới chớm đông, lạnh khoảng -5 độ. Tuy nhiên khi đặt chân đến Rovaniemi, anh mới biết nhiệt độ xuống đến -23 độ C.

Cực quang là những chùm sáng hình vòng cung luôn chuyển động với nhiều màu sắc trên nền trời vào ban đêm. Hiện tượng cực quang xảy ra do sự va chạm của các hạt trong gió mặt trời và khí trong bầu khí quyển. Cực quang ở Rovaniemi còn có nhiều màu sắc khác như vàng, hồng, tím, thường xuất hiện vào những ngày trời quang đãng, không có mây mù và mưa tuyết.

Doanh nhân U50 cho biết nhiệt độ này khiến tay chân tê buốt, nhưng khi được ngắm nhìn những vệt sáng nhảy múa trước mắt thì mọi giá rét đều đáng giá.

Đến Rovaniemi, Trần Hùng Huy không quên ghé thăm ngôi làng Santa Claus Village - điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Nơi đây nằm ở phía bắc của Phần Lan, rất gần với Cực Bắc. Ngoài trải nghiệm ngắm cực quang, nơi đây còn nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, những cánh rừng thông bạt ngàn, hồ nước trong vắt.

Quanh làng có nhiều hoạt động thú vị như đi xe trượt tuyết tuần lộc kéo, xe chó kéo, trượt phao tuyết, câu cá trên sông băng, check in chụp hình cùng ông già Noel.

Mùa đông ở Lapland, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống -40 độ C. Ngoài trang phục giữ ấm, du khách thường phải sử dụng loại ủng chuyên dụng đi tuyết và găng tay chống thấm nước để tránh bị lạnh khi dính tuyết.

Doanh nhân U50 dừng chân tại khu nghỉ dưỡng Glass - một resort nổi tiếng gần làng Santa Claus với những căn nhà kính ẩn mình giữa rừng thông hoang sơ, có giá thuê từ khoảng 60 triệu đồng cho mỗi đêm.

Mỗi căn nhà kính ở đây đều có bể nước nóng ngoài trời, cho du khách trải nghiệm ngâm mình giữa khung cảnh núi rừng phủ đầy tuyết trắng khó quên.

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả của nhà sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) Trần Mộng Hùng. Năm 24 tuổi, sau khi nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), anh lén gia đình nộp đơn thi tuyển làm nhân viên ở ACB.Khi được nhận vào làm, anh mới báo cho bố mẹ.

Trong ba năm đầu, Hùng Huy chỉ là nhân viên cấp thấp. Với mong muốn nâng cao trình độ, anh quay lại Mỹ và học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Năm 2011, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, dốc toàn bộ sức lực gây dựng sự nghiệp. Một năm sau, ở tuổi 34, Hùng Huy trở thành người giữ chức chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng Việt Nam. Đến nay, chưa ai phá vỡ kỷ lục này của anh.