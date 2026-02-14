Vì sao loạt điểm đến "hot" nhất Ninh Bình đồng loạt tạm dừng đón khách?

Nhiều điểm đến nổi tiếng ở Ninh Bình tạm dừng đón khách

Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, để phục vụ công tác chuẩn bị và sắp xếp nhân sự trong dịp Tết Nguyên đán 2026, lịch hoạt động của các khu du lịch có sự điều chỉnh đáng kể.

Khu du lịch Tràng An ở Ninh Bình lịch đóng cửa tạm thời từ ngày 29 đến mùng 1 Tết. Ảnh: NL

Cụ thể, các điểm du lịch trọng điểm gồm: Khu du lịch Tràng An, đầm Vân Long, Tuyệt Tịnh Cốc và khu du lịch sinh thái núi Ngăm sẽ đồng loạt đóng cửa trong hai ngày 16 và 17/2 (tức ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết).

Một số địa điểm khác có lịch nghỉ dài hơn hoặc đặc thù như: Khu bảo tồn gấu đóng cửa từ ngày 15/2 đến hết 19/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết); Công viên Khủng Long nghỉ từ ngày 12/2 đến hết 17/2 (tức từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết).

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động chỉ đóng cửa theo khung giờ. Ngày 16/2 (29 Tết) đóng cửa từ 7h - 11h, ngày 17/2 (mùng 1 Tết) đóng cửa từ 13h - 17h.

Khu du lịch Tam Cốc-Bích động tạm đóng cửa theo khung giờ.

Ngược lại, các điểm đến gồm chùa Bái Đính, Thung Ui, Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu du xuân của du khách.

Du lịch Ninh Bình với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách năm 2026

Sau khi sáp nhập từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, địa phương này đã trở thành "trung tâm di sản" lớn của cả nước với 5.071 di tích được kiểm kê. Trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt và 264 di tích cấp quốc gia.

Lễ hội chùa Bái Đính là một trong những sự kiện văn hóa-tâm linh độc đáo trong tín ngưỡng Phật giáo của Việt Nam.

Trao đổi về tiềm năng và mục tiêu của ngành, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Năm 2025 là một năm bứt phá mạnh mẽ của du lịch tỉnh khi đón 19,42 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu hơn 21.200 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đầy kỳ vọng là đón 20 triệu lượt khách, trong đó chú trọng thu hút 3 triệu lượt khách quốc tế”.

Ninh Bình, điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài.

Việc thông báo sớm lịch đóng-mở cửa các khu du lịch tại tỉnh Ninh Bình được xem là động thái tích cực giúp du khách và các đơn vị lữ hành chủ động lộ trình, tránh tình trạng bị động khi đến tham quan cố đô trong những ngày đầu năm mới.