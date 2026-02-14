Làng hoa giấy đẹp mê ở Vĩnh Long dịp giáp Tết, khách vượt xa tới check-in

Nằm bên dòng sông Cái Lách hiền hòa, làng hoa giấy Phú Sơn thuộc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũ) nổi lên như một điểm đến đầy sức hút với du khách gần xa.

Gần tết Nguyên đán, làng hoa này càng trở nên nhộn nhịp khi khách du lịch, giới nhiếp ảnh gia… tìm về thưởng ngoạn cảnh đẹp và cảm nhận không khí chào đón năm mới rộn ràng của vùng sông nước miền Tây.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (41 tuổi, ở TPHCM) có dịp ghé thăm làng hoa giấy Phú Sơn cách đây vài ngày.

Dù đây là lần thứ 3 tới làng hoa nhưng anh vẫn ấn tượng và choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tràn ngập màu sắc.

Anh Khoa cho biết, ở làng hoa giấy Phú Sơn, hoa được trồng tập trung nhiều nhất dọc hai bên đường thuộc khu vực bờ kè ven cầu kinh Bảo Vàng. Đây là giống hoa có khả năng chịu mặn tốt; bông dày, có màu sắc rực rỡ và lâu tàn.

Người ta tin rằng, hoa giấy là biểu tượng của sự bình yên, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Bởi vậy, vào dịp Tết, nhiều gia đình miền Tây thường lựa chọn loài hoa này, mua về trưng ngoài sân hay trang trí nhà cửa.

Hoa giấy ở đây đa dạng về kiểu dáng, màu sắc lẫn chủng loại lá, từ hồng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím đến lá xanh thường hay lá cẩm thạch…

Trong đó, phổ biến và được ưa chuộng nhất là những chậu hoa giấy cỡ vừa và nhỏ, được tạo thế độc đáo, có tuổi đời khoảng 2-3 năm.

Anh Khoa gợi ý, thời điểm lý tưởng để ghé thăm và chụp hình đẹp ở làng hoa giấy Phú Sơn là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khoảng 9h-10h hoặc 14h-15h.

Lúc này, thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, thích hợp để du khách tham quan, trải nghiệm ngoài trời và check-in.

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa