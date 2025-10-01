Cảnh nước lũ bủa vây Huế hơn 70 năm trước

Bấm để lật

Ngày 16/6/1953, một cơn bão mạnh đổ bộ vào Huế khiến nước sông Hương tràn bờ. Chiều tối cùng ngày, nước lũ dâng kết hợp với mưa lớn làm nhiều nơi trong thành phố và vùng phụ cận chìm trong biển nước, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Trận lũ lịch sử được nhiếp ảnh gia người Pháp Fernand Jentile (1920-2007) ghi lại vào ngày 17/6/1953.

Trong ảnh, ông chụp cảnh lũ trên sông Hương dâng cao sát mặt cầu Trường Tiền.

Một phần khuôn viên dinh Thống đốc Pháp nay là khách sạn Azerai La Residence (ảnh sau) nằm bên bờ sông Hương ngập trong nước. Công trình được xây dựng năm 1930, trên diện tích hơn 2,5 ha chạy dọc bờ sông.

Theo tư liệu lịch sử, nước từ thượng nguồn sông Hương đổ về nhanh. Trong phút chốc, nhiều ngôi nhà, gia súc bị cuốn trôi. Hơn 500 người thiệt mạng, gần bằng số người chết trong 16 năm liền từ 1990-2005.

Khi nước tràn bờ, người dân phải dùng cọc tre, gỗ để đắp đê, gia cố hai bên bờ sông Hương.

Nước lũ bủa vây nhiều ngôi nhà ở trung tâm TP Huế và dọc theo sông Hương.

Trong phần chú thích của bộ ảnh, nhiếp ảnh gia người Pháp viết: "Tại Kinh thành, do cơn bão quá lớn, chính quyền quyết định bắn súng suốt đêm để cảnh giác người dân".

Cách trung tâm TP Huế hơn 5 km, phố cổ Bao Vinh nằm ở phía hạ nguồn ven sông Hương cũng bị nước lũ bao vây. Người dân trèo lên tầng cao để tránh lũ.

Phố cổ Bao Vinh từng là một phần của thương cảng Thanh Hà, một trung tâm thương mại sầm uất ở Huế từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến cố lịch sử, thương cảng Thanh Hà dần suy tàn và mất đi vị thế của mình.

Trong ảnh là các ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm gần nóc, người dân phải sơ tán đến các khu vực cao trong phố lánh nạn.

Một góc phố cổ đoạn đi qua cống Bao Vinh bị cô lập bởi nước lũ.

Fernand Jentile là phóng viên chiến trường có mặt tại Việt Nam giai đoạn 1951-1955. Ông làm việc cho SPI, đơn vị phụ trách sản xuất và phân phối tin tức, hình ảnh, phim tư liệu về hoạt động quân sự Pháp ở Đông Dương. Trong quãng thời gian này, Fernand Jentile đã thực hiện tổng cộng 306 phóng sự trong đó có Hà Nội, Sài Gòn và một số vùng ở Việt Nam.

Bộ ảnh "Lũ lụt năm 1953 tại Huế" được Trung tâm lưu trữ và sản xuất phim ảnh quân sự quốc gia Pháp (ECPAD) số hoá và công khai trên kho ảnh trực tuyến từ tháng 9/2021. Đây là lần đầu tiên bộ ảnh xuất hiện trước công chúng.

Tuấn Anh

Ảnh: ECPAD/Défense