Top điểm đến thú vị khi du lịch Huế

Mang trong mình nét kiến trúc cổ xưa và trầm mặc, Cố đô Huế là điểm đến được nhiều du khách nghĩ đến khi muốn tìm nơi tham quan, nghỉ ngơi sau thời gian học tập, làm việc mệt nhọc.

Cô gái Diệu Thương đã có chuyến du lịch Huế ý nghĩa khi tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn, thú vị ở Huế.

Với Thương, phong cảnh ở Huế hết sức nên thơ và hữu tình. “Đi dọc bờ sông Hương, đặc biệt là ngắm hoàng hôn ở trước chùa Thiên Mụ khiến mình có chút gì đó hoài niệm da diết”, Thương cảm nhận.

“Các khu chùa chiền, lăng tẩm... ở đây đều mang nét kiến trúc cổ xưa và mang đậm tính chất phong thuỷ, trầm mặc. Mỗi lần đến Huế, mình đều đi lại những nơi ấy, nhìn mê mẩn. Huế rất đáng để thử và trải nghiệm, chắc chắn bạn đến rồi khi về sẽ muốn quay lại nơi bình yên này...”, Thương nói.

Có một Cố đô Huế đẹp đến nao lòng du khách. Hãy cùng chiêm ngưỡng những điểm đến thú vị được nhiều du khách ghé thăm khi đến Huế.

Chùa Huyền Không nằm ở phường Hương Hồ, TP Huế. Ngôi chùa còn có tên gọi Huyền Không 1 nằm cách chùa Thiên Mụ khoảng 3km. Đến với ngôi chùa Nam Tông này, du khách được hòa mình vào khuôn viên ngập cây xanh, phong cảnh hữu tình giúp tâm hồn thư thái, an nhiên. Ở đây còn có tháp màu vàng, tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho ngôi chùa. Du khách đến đây thích thú check-in bên tháp, tạo ra những tấm ảnh đẹp.

Trường Quốc học Huế nằm ở đường Lê Lợi, bên dòng sông Hương thơ mộng, không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập của các học sinh, kiến trúc của “ngôi trường hồng” này còn khiến bao du khách đắm say...

Làng hương Thủy Xuân (thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế), hằng ngày có đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh... Họ được xem người thợ làm hương, được tự tay làm ra cây hương thơm. Không chỉ vậy, họ còn có cho mình phút giây thư thái, an nhiên và cả những tấm ảnh đẹp. Ở dọc đường Huyền Trân Công Chúa, mùi hương tỏa khắp nơi, những bó chân hương vàng, đỏ... tạo thành những bông hoa tuyệt đẹp.

Nhà thờ Phủ Cam tọa lạc tại số 1 đường Đoàn Hữu Trưng, TP Huế. Đây là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Huế, là giáo đường lâu đời, có quy mô lớn và nổi tiếng của Huế.

Đến Huế, nếu chưa ghé Đại nội Huế quả thật là một thiếu sót.

Chùa Từ Hiếu nguyên là am An Dưỡng do Hòa thượng Nhất Định khai sáng. Sau ngày nhà sư Nhất Định viên tịch, các thái giám quyên góp tiền, xây dựng ngôi chùa ba gian hai chái, sườn gỗ..., được vua Tự Đức ban tặng tấm biển đề “Sắc tứ Từ Hiếu Tự”. Chùa Từ Hiếu là một danh lam thắng tích, nằm trên đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân, TP Huế). Ngôi chùa này nằm trên cung đường du lịch với các địa điểm nổi tiếng như lăng vua Tự Đức, đồi Vọng Cảnh...

Chùa Thiên Mụ nổi tiếng xứ Huế.

Nếu như Hà Nội nổi tiếng với Văn Miếu Quốc Tử Giám, ở Huế có Văn Thánh Miếu được xây dựng dưới thời vua Gia Long, nhằm tôn vinh và khuyến khích Nho học. Văn Miếu có nhiều công trình kiến trúc lớn nhỏ, trong đó có bia Tiến sĩ. Hai hàng bia đá Tiến sĩ gồm 32 tấm bia ghi danh 293 vị Tiến sĩ triều Nguyễn, bắt đầu từ khoa thi đầu tiên năm Minh Mạng thứ 3 (năm 1822) đến khoa thi cuối cùng vào năm Khải Định thứ 4 (năm 1919).

Chợ Đông Ba là ngôi chợ nổi tiếng ở Huế.

Cách trung tâm TP Huế chừng 10 cây số, Rú Chá thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, TP Huế. Rú Chá là khu rừng (còn gọi là rú) trồng toàn cây chá để ngăn mặn, bảo vệ đất liền. Cây chá ở hai bên đan xen, quyện vào nhau tạo thành con đường thơ mộng...

Công viên Lý Tự Trọng nằm bên bờ sông Hương với nhiều góc ảnh đẹp.

Cách trung tâm TP Huế khoảng 7 cây số, đồi Vọng Cảnh là “thiên đường sống ảo” cho du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí bình yên, thanh tịnh. Đồi Vọng Cảnh vừa được chỉnh trang, mang đến cho du khách không gian tham quan, nghỉ ngơi thú vị.

Khám phá ẩm thực Huế.

Diệu Thương cho biết, ẩm thực Huế luôn khiến người ta nhớ mãi. Các món ăn dân giã với hương vị đậm đà, vị cay nồng nhưng lại cực kì hấp dẫn, nhất là bánh lọc lá.

Con người Huế gần gũi và thân thiện. Thương đi Huế được 4 lần và luôn nhận được sự hỏi han, quan tâm, nhiệt tình của người dân địa phương.

