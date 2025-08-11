8 điểm đến lịch sử ở Việt Nam do báo nước ngoài gợi ý

Theo tạp chí nổi tiếng về khoa học, khám phá có trụ sở ở Mỹ National Geographic hôm 31/7, Việt Nam đang phát triển nhanh chóng kể từ sau ngày giải phóng 50 năm trước. Tuy nhiên, đất nước cũng trân trọng quá khứ, thể hiện qua những bảo tàng, tượng đài được dựng lên để ghi nhớ công lao của thế hệ trước. Nhiều địa điểm trở nên nổi tiếng với những người yêu thích lịch sử và một chuyến tham quan có thể là một trải nghiệm sâu sắc trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

TP HCM

Khách du lịch thăm địa đạo Củ Chi. Ảnh: Quỳnh Trần

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng là nơi ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về tội ác trong chiến tranh gây ra với người dân Việt Nam, như vụ thảm sát Mỹ Lai. Triển lãm tập trung vào hậu quả của chất độc da cam mà người Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Một điểm nhấn khác là bộ sưu tập khổng lồ về máy bay và vũ khí từ cuộc chiến, bao gồm các loại đạn dược, chất nổ từng được sử dụng.

Dinh Độc Lập

Công trình được coi là biểu tượng của TP HCM, nơi đánh dấu sự kết thúc chính thức chiến tranh tại Việt Nam. Được xây dựng năm 1966, dinh Độc Lập mở cửa rộng rãi cho khách du lịch, có hướng dẫn viên tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Nội thất gần như được giữ nguyên từ khi xây dựng. Tầng hầm dẫn du khách đến các phòng tác chiến, nơi có thiết bị radio cổ, điện thoại và tường cách âm.

Địa đạo Củ Chi

Hệ thống đường hầm sâu tới 8 mét dưới lòng đất, dài hàng trăm km chỉ vừa đủ cho một người đi khom lưng, vẫn được giữ lại một phần làm điểm tham quan. Nơi này đã giúp quân và dân Củ Chi chiến đấu và chiến thắng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Địa đạo Chủ Chi nằm cách TP HCM gần 60 km. Các hướng dẫn viên sẽ dẫn du khách qua những cửa sập ẩn, được ngụy trang bằng đất và lá, vào những đường hầm tối tăm, ẩm ướt.

Quảng Ngãi

Tượng đài tại chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: Wiki

Khu chứng tích Sơn Mỹ

Nơi đây có một bảo tàng và tượng đài "vừa cảm động vừa đau lòng" về vụ thảm sát Mỹ Lai ở làng Sơn Mỹ. Từng chứng kiến những nỗi kinh hoàng, nhưng giờ đây Sơn Mỹ là một nơi có cuộc sống yên bình. Du khách đến tham quan có thể nán lại để tìm hiểu về cuộc sống của người dân bằng các tour du lịch trên sông và thưởng thức hải sản bên bãi biển. Điểm du lịch nổi tiếng Lý Sơn cũng ở gần.

Quảng Trị

Khu phi quân sự

Khu Phi quân sự (DMZ) đánh dấu ranh giới phân chia hai miền Bắc - Nam từ ngày 21/7/1954 đến ngày 2/7/1976. Đây là nơi tập trung một số điểm chiến lược nhất trong chiến tranh Việt Nam bao gồm căn cứ Khe Sanh, tiền đồn của Thủy quân Lục chiến Mỹ nay trở thành bảo tàng, sân bay Tà Cơn, nơi vẫn còn các tàn tích của máy bay, xe tăng và bệ phóng tên lửa trong chiến tranh.

Địa đạo Vĩnh Mốc

Giống Địa đạo Củ Chi, đường hầm tại Vĩnh Mốc được bảo tồn và mở cửa cho du khách. Nơi đây từng có 90 gia đình từ các làng lân cận đã trú ẩn từ năm 1966 đến năm 1972 khi khu vực này bị Mỹ ném bom. Tour đưa du khách vào bên trong đường hầm, giới thiệu các khu vực được xây để làm bếp, giếng nước và thậm chí cả nhà hộ sinh. Có 17 em bé đã được sinh ra tại đây. Địa đạo Vĩnh Mốc nằm gần DMZ, du khách có thể kết hợp hai địa điểm tham quan trong ngày.

Hà Nội

Du khách Ấn Độ tham quan Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Phạm Chiểu

Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng đã chuyển đến một vị trí đẹp và rộng rãi từ cuối năm 2024. Nơi này đang lưu giữ, trưng bày hơn 150.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập độc đáo và các bảo vật quốc gia gồm máy bay MiG-21 do Liên Xô sản xuất, chiếc xe tăng đã lao vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975, bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có các phòng triển lãm với những vật dụng cá nhân, ảnh chụp, thư tay của các binh sĩ và dân làng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, là nơi từng giam giữ nhiều tù binh Mỹ. Phần lớn nhà tù đã bị phá bỏ vào những năm 1990, nhưng một phần được giữ lại và nay là bảo tàng. Các hiện vật trưng bày có đồ dùng cá nhân của những tù nhân nổi tiếng, trong đó là đồ bay của Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, John McCain, người bị giam giữ khi máy bay của ông bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội năm 1967.