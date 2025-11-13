5 ngày ở Campuchia, khách Việt mê mẩn 'di sản thế giới', ăn đặc sản từ 30 nghìn

Chị Phạm Thị Thùy Trang (Hà Nội) cùng 1 người bạn có chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Campuchia vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Chuyến đi này, ngoài lịch trình chính là tham quan Angkor – quần thể kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới, chị Trang còn dành thời gian khám phá ẩm thực địa phương.

Chị Trang du lịch Campuchia 5 ngày để có nhiều thời gian trải nghiệm

Quần thể Angkor được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1992, nằm cách thành phố Siem Reap khoảng 6km về phía bắc.

Theo UNESCO, quần thể Angkor là một trong những điểm khảo cổ học quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, với diện tích khoảng 400km2, bao gồm rừng và công viên Khảo cổ học Angkor. Khu vực này lưu giữ hàng loạt di tích của đế chế Khmer, tồn tại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15.

Chị Trang cho biết, vé vào tham quan quần thể Angkor có 3 loại, gồm: Vé ngày là 37 USD/người (khoảng 970.000 đồng, có hiệu lực trong 24 giờ kể từ thời điểm mua); Vé 3 ngày giá 62 USD (hơn 1,6 triệu đồng, có hiệu lực trong 7 ngày kể từ thời điểm mua) và vé 7 ngày, 72 USD (khoảng 1,9 triệu đồng, có hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ thời điểm mua).

Theo kinh nghiệm của chị, du khách nên mua hạng vé 3 ngày để thoải mái thời gian tham quan, khám phá công trình này.

Nữ du khách Việt vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của quần thể Angkor

“Mặc dù đã tìm hiểu rất nhiều về quần thể Angkor trước đó nhưng khi đến tận nơi và trực tiếp cảm nhận, mình thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của công trình này.

Nghệ thuật chạm khắc ở đây gần như tuyệt mỹ, vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo”, chị Trang bày tỏ.

Ngoài Angkor Wat, chị Trang và bạn còn ghé thăm một số địa điểm du lịch khác như đền Ta Prohm, đền Baphuon, đền Phnom Bakheng, đền Bayon và 1 số cổng thành vào Angkor Thom

Ẩm thực cũng là điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá Campuchia khiến chị Trang thích thú.

Năm ngày ở đây, chị đã có dịp thưởng thức nhiều món ăn phổ biến như hủ tiếu, cơm tấm, bò lúc lắc, cháo gà, gỏi trộn tomyam…

Một số món đặc sản mà chị Trang thưởng thức ở Campuchia

Trong đó, có món được xem là đặc sản độc đáo, mang đậm văn hóa Campuchia, như: Amok – 1 trong những món ăn nổi tiếng nhất, thường nấu từ nước cốt dừa với bột cà ri kroeung và cá, ốc hoặc thịt gà, đồ chay; Nom bank chok – (còn gọi là "mỳ của người Khmer") gồm mỳ gạo, sốt cà ri xanh làm từ cá, sả, gừng, nghệ và tỏi, kết hợp dưa chuột, hoa chuối, đậu bắp, các loại rau địa phương thái lát.

Hay prahok ktis – món cá lên men nấu cùng nước cốt dừa, đường thốt nốt, thịt lợn băm nhỏ, ăn cùng cơm và rau luộc hoặc dưa chuột thái lát; Bai sach chrouk - món cơm trắng ăn cùng thịt lợn nướng thái mỏng ướp với đường thốt nốt, nước mắm sau đó nướng nhỏ lửa trên than, ăn kèm dưa chuột ngâm cùng củ cải, hành cắt nhỏ.

Món thịt lợn nướng ướp cùng các loại gia vị và prahok - một hỗn hợp cá lên men mặn (giống mắm bò hóc ở Việt Nam)

Món cá nướng ăn kèm ba khía và muối me

Nữ du khách Hà Nội nhận thấy ẩm thực Campuchia có nhiều nét tương đồng với ẩm thực miền Tây Việt Nam, đều được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như thịt gà, cá sông, thịt bò, các loại rau bản địa.

Giá đồ ăn tại đất nước này cũng khá rẻ, chỉ khoảng 30.000 – 50.000 đồng/món.

Nữ du khách sống ở Hà Nội ưu tiên chọn các quán ăn bản địa, có đông người địa phương

“Mình thấy món ăn ở đây không quá khác biệt so với món Việt, về khẩu vị cũng như thành phần. Nếu ai đã từng đi An Giang hoặc một số tỉnh lân cận sẽ thấy ẩm thực hai nơi khá giống nhau”, chị Trang chia sẻ thêm.

Chị cũng gợi ý, để có cảm nhận rõ nét nhất về ẩm thực bản địa, du khách nên tìm và ghé thăm những quán có đông người địa phương đến ăn. Những quán này thường chế biến theo kiểu truyền thống, giữ được hương vị nguyên bản, giúp thực khách có trải nghiệm rõ nét hơn.

Còn các quán được giới thiệu và đánh giá cao trên Google Maps, thu hút đông khách du lịch thì đồ ăn thường tập trung vào hình thức và món ăn được biến tấu cho phù hợp khẩu vị của người nước ngoài.

Một bữa ăn ở nhà hàng đẹp gần khách sạn chỉ có giá khoảng 26 USD (hơn 680.000 đồng), gồm 3-4 món được phục vụ với khẩu phần đầy ắp

“Hai ngày đầu mình ghé các quán được giới thiệu phổ biến, không gian đẹp nhưng đồ ăn không quá đặc biệt.

Ba ngày còn lại, mình tìm những quán đông dân địa phương. May mắn là quán nào cũng ưng, món ăn hợp khẩu vị và đúng sở thích”, chị Trang nói.

Ảnh: Pham Thi Thuy Trang