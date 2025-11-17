Cuộc săn ánh sáng ở Đà Lạt chinh phục tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới

National Geographic Traveller đã chính thức vinh danh Đà Lạt là một trong những điểm ngắm bình minh tuyệt đẹp của thế giới, bên cạnh thung lũng Danakil của Ethiopia, khu vực dãy Andes tại Peru, vùng Emilia-Romagna của Ý, Guérande của Pháp, làng chài Rabo de Peixe của Bồ Đào Nha và thành phố Varanasi của Ấn Độ. Điều này tiếp tục khẳng định khoảnh khắc ngày mới bắt đầu ở “tiểu Paris” Tây Nguyên thật sự là một “đặc sản”.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt huyền ảo trong khoảnh khắc bình minh. Ảnh: Trần Quang Anh.

Theo tạp chí du lịch Mỹ, trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh ở Đà Lạt là một thú tiêu khiển “pha trộn giữa khoa học và cảnh quan”. Mặt trời ló dạng, mang theo những tia nắng chiếu qua lớp sương mù dày hãy còn chưa tan, tạo nên những ray sáng đẹp mắt bao lấy những sườn đồi. Các du khách tại Đà Lạt, đặc biệt là các bạn trẻ, thường có khuynh hướng di chuyển đến những khu vực đồi cao để “check-in” biển mây trắng bồng bềnh trong nắng sớm.

“Mây Đà Lạt đặc biệt đẹp trong không khí se lạnh ban sáng. Chính trong khoảnh khắc quý giá đó, khi ánh bình minh bắt đầu chiếu vào, người ta cảm thấy như thể đang lơ lửng giữa thiên đường và mặt đất”, tác giả bài báo, Lauren Paige Richeson, mô tả.

Vẻ đẹp của ánh sáng và mây trời lúc sáng sớm tại Đà Lạt được ví như khung cảnh thiên đường. Ảnh: Trần Quang Anh.

Để lý giải cho lời vinh danh của National Geographic Traveller, hãy cùng khám phá 3 địa điểm lý tưởng nhất để “săn” khoảnh khắc bình minh kỳ diệu này tại Đà Lạt.

Hồ Tuyền Lâm: Săn tia nắng phản chiếu trên mặt nước

Nếu bạn tìm kiếm khoảnh khắc bình minh thanh bình nhất, hãy đến Hồ Tuyền Lâm. Thay vì biển mây cuồn cuộn, thứ bạn săn ở đây là ánh sáng tinh khôi. Đó là khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên xuyên qua rừng thông, vẽ nên những vệt vàng óng ánh phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Sương khói huyền ảo bay là đà trên mặt nước càng khiến khung cảnh trở nên kỳ ảo, biến nơi đây thành một bức tranh thủy mặc sống động của ánh sáng và nước.

Sương khói huyền ảo trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Trần Quang Anh.

Đồi trà Cầu Đất: Săn ánh sáng nhuộm màu biển mây

Đây là nơi để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của ánh sáng. Đứng trên cao, bạn sẽ thấy biển mây trắng xóa bao trùm lấy những đồi trà bạt ngàn. Và rồi, khi bình minh ló dạng, bạn sẽ được chứng kiến màn trình diễn màu sắc, khi ánh sáng mặt trời biến biển mây từ màu trắng đục sang ửng hồng, rồi cam rực, trước khi bừng lên sắc vàng rực rỡ.

Khung cảnh ấn tượng lúc ban sớm tại những đồi trà Đà Lạt. Ảnh: Trần Quang Anh.

Đồi Thiên Phúc Đức: Săn luồng sáng từ “thiên đường”

Đồi Thiên Phúc Đức mang đến một góc nhìn bao quát, nơi bạn có thể săn những luồng sáng ấn tượng nhất. Từ đỉnh đồi, bạn có thể quan sát toàn cảnh thung lũng chìm trong sương, với những đỉnh núi nhỏ nhấp nhô như những hòn đảo. Khi mặt trời lên, những tia nắng mạnh mẽ sẽ xuyên thủng tầng mây dày, tạo ra những cột sáng thẳng tắp chiếu xuống mặt đất. Khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối đan xen trên nền cảnh vật nguyên sơ tạo nên một bối cảnh đầy kịch tính và nghệ thuật của những tâm hồn yêu nhiếp ảnh.

Vẻ đẹp "siêu thực" của thiên nhiên Đà Lạt trong khoảnh khắc bình minh ngày mới. Ảnh: Trần Quang Anh.

Việc săn bình minh Đà Lạt từ lâu đã trở thành một “trải nghiệm quốc dân” và là điều phải làm với những du khách đặt chân đến đây. Sự vinh danh của National Geographic Traveller chỉ là lời tái khẳng định cho vẻ đẹp độc đáo đó.