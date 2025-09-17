4 công trình biểu tượng của Nepal bị phá hoại vì biểu tình

Tòa nhà Quốc hội Nepal

Công trình này vốn là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birendra (BICC), được xây dựng và khánh thành năm 1993, mang phong cách kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và yếu tố truyền thống Nepal. Từ năm 2008, công trình được chuyển đổi thành trụ sở Quốc hội, gắn liền với quá trình soạn thảo hiến pháp và hoạch định các chính sách trọng yếu của quốc gia.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ 8/9, khi hàng chục nghìn người, đa phần thuộc Gen Z, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu phản đối chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Tòa nhà Quốc hội Nepal là một trong những công trình bị phóng hỏa, chìm trong lửa.

Dinh tổng thống Nepal

Rastrapati Bhawan ban đầu là dinh thự cá nhân, sau thành nơi làm việc và cư trú của nguyên thủ quốc gia. Công trình được xây dựng năm 1923 dưới thời vương triều Rana, mang phong cách tân cổ điển.

Ngày 9/9, đám đông phá cổng an ninh, tràn vào khuôn viên và phóng hỏa nhiều khu vực trong khuôn viên dinh thự.

Cung điện Singha Durbar

Singha Durbar nằm tại khu trung tâm Kathmandu, được coi là biểu tượng quyền lực chính trị của Nepal suốt hơn một thế kỷ. Công trình được xây dựng năm 1908 dưới thời Thủ tướng Chandra Shumsher JBR, mang dấu ấn kiến trúc châu Âu. Đây là nơi ở chính thức của các đời thủ tướng đồng thời là điểm đón tiếp nguyên thủ và hoàng gia quốc tế, như Nữ hoàng Elizabeth II (1961) và Công nương Diana (1993).

Khi biểu tình bùng phát, đám đông tập trung trước cổng tòa Singha Durbar, gần tượng Vua Prithvi Narayan Shah - người được xem là "Cha già dân tộc Nepal. Hàng nghìn người sau đó đã phá vỡ các cánh cổng phía tây của cung điện, xông vào khu vực cấm và phóng hỏa nhiều lối vào.

Khách sạn Hilton Kathmandu

Khách sạn 5 sao này được xem là công trình biểu tượng ở thủ đô Kathmandu, với tham vọng đưa ngành du lịch khách sạn của nước này lên tầm quốc tế. Khách sạn khởi công từ năm 2016, mở cửa năm 2024, với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD, cung cấp gần 176 phòng thuộc nhiều hạng mục từ phòng tiêu chuẩn đến suite.

Sau vụ cháy, tòa nhà chỉ còn khung thép cháy đen, kính vỡ và nội thất hư hại. Sự việc không chỉ là mất mát cơ sở vật chất mà còn phản ánh khó khăn trong nỗ lực phát triển du lịch tại quốc gia Nam Á.