Cảnh tượng đổ nát ở Nepal sau nhiều ngày biểu tình bạo lực

Các bức ảnh cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống, văn phòng trung ương và dinh thự chính thức của thủ tướng Nepal.

Tòa nhà của Kantipur Publications, cơ quan truyền thông lớn nhất Nepal, cũng bị người biểu tình phỏng hoả thiêu rụi.

Khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội sau khi bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội và nạn tham nhũng ở thủ đô Kathmandu - Nepal, ngày 9-9. Ảnh: AP

Văn phòng của Kantipur Publication, cơ quan truyền thông lớn nhất Nepal, ở Kathmandu hư hại nặng ngày 10-9. Ảnh: AP

Người biểu tình ném bức ảnh của cựu Thủ tướng Khadga Prasad Oli vào đám cháy tại Singha Durbar, trụ sở của nhiều cơ quan trung ương Nepal. Ảnh: AP

Các phương tiện bị đốt cháy bên trong khuôn viên Sở Đường bộ ở Kathmandu ở Nepal, ngày 10-9. Ảnh: AP

Tòa nhà văn phòng Valley Traffic ngày 10-9. Ảnh: AP

Ngọn lửa bốc lên từ khách sạn Hilton sau khi bị phóng hỏa ở thủ đô Kathmand ngày 10-9. Đây là tòa nhà khách sạn cao nhất Nepal. Ảnh: AP

Trẻ em nhìn qua một khoảng trống bên ngoài trường Ullens ở Kathmandu ngày 10-9. Ảnh: AP

Tòa nhà Bộ Y tế Nepal ở Kathmandu ngày 10-9. Ảnh: AP

Mọi người đang dập tắt đám cháy tại trung tâm mua sắm Bhatbhatini ở thủ đô Nepal ngày 10-9. Ảnh: AP

Một người đi xe máy qua đồn cảnh sát đang bốc cháy ở Kathmandu ngày 9-9. Ảnh: AP

Trụ sở của nhiều cơ quan trung ương Nepal ở thủ đô Kathmandu bị phá hoại ngày 9-9. Ảnh: AP

Ngọn lửa bùng phát từ dinh thự của Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel ở Kathmandu ngày 9-9. Ảnh: AP

Những người biểu tình tập trung tại Singha Durbar, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan trung ương Nepal ngày 9-9. Ảnh: AP

Người biểu tình đi xe máy và mang theo súng ở thủ đô Kathmandu ngày 9-9. Ảnh: AP