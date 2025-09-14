Tình hình ở Nepal sau khi có Thủ tướng lâm thời

Tình hình ở thủ đô Kathmandu ổn định, người dân tới cầu nguyện ở Bảo tháp Boudhanath (ảnh: AFP)

Cuộc sống thường nhật dường như đã trở lại thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 13/9, sau khi bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, nhậm chức Thủ tướng lâm thời.

Theo India Today, lệnh giới nghiêm và hạn chế di chuyển được dỡ bỏ ở Kathmandu. Số lượng các đơn vị quân đội tuần tra trên đường phố cũng được cắt giảm.

Hôm 12/9, Tổng thống Nepal – ông Ramchandra Paudel – đã chính thức bổ nhiệm bà Sushila Karki, 72 tuổi, giữ chức thủ tướng lâm thời. Bà Karki nổi tiếng với quan điểm chống tham nhũng.

Bà Sushila Karki (ngoài cùng bên phải) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal (ảnh: SETOPATI)

Dựa trên đề xuất của bà Karki, Tổng thống Paudel cũng tuyên bố giải tán quốc hội Nepal. Cuộc bầu cử mới được ấn định vào ngày 5/3/2026.

Sáng 13/9 (giờ địa phương) phóng viên của India Today ở Kathmandu đưa tin, cuộc sống thường nhật dường như đã trở lại. Xe cộ di chuyển bình thường và quân đội rút bớt khỏi đường phố. Nhiệm vụ trị an được trao lại cho cảnh sát Nepal. Cảnh sát giao thông cũng trở lại làm nhiệm vụ.

Ở Birganj, thành phố lớn thuộc miền nam Nepal, lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Các cửa hàng, khách sạn và doanh nghiệp đã mở cửa trở lại, India Today đưa tin.

Tình trạng hỗn loạn do biểu tình trong một tuần qua gây ra tổn thất lớn đối với kinh tế Nepal. Ngành kinh doanh khách sạn – nguồn thu chính của nền kinh tế du lịch Nepal – ước tính thiệt hại hơn 25 tỷ rupee (190 triệu USD). Khoảng 20 khách sạn không thể hoạt động do bị cướp phá.

Trả lời phỏng vấn của India Today, nhiều người Nepal bày tỏ hy vọng về một chính phủ mới, không tham nhũng và mang lại sự ổn định cho đất nước.

“Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào chính phủ mới. Những người biểu tình Gen Z cũng đã bình tĩnh trở lại”, một cư dân ở Birganj nói.

“Yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là một đất nước không có tham nhũng. Chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào bà Sushila Karki”, một người biểu tình Gen Z nói.

Khách sạn 5 sao Hilton bị thiêu rụi một mặt hôm 10/9 (ảnh: NDTV)

Theo India Today, mặc dù tình hình ở các thành phố lớn đã ổn định trở lại, nhưng biểu tình vẫn nổ ra một số khu vực khác thuộc Nepal. Chính quyền các huyện biên giới Nepal vẫn duy trì lệnh giới nghiêm. Ở cửa khẩu Raxaul, biên giới Ấn Độ - Nepal, lực lượng an ninh Ấn Độ chỉ cho phép công dân Ấn Độ (bị mắc kẹt ở Nepal) nhập cảnh.

Hôm 13/9, cảnh sát Nepal thông báo, ít nhất 51 người, trong đó có 21 người biểu tình, 3 cảnh sát, 9 tù nhân và 18 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 8/9.

Khoảng 1.000 tù nhân lợi dụng tình hình hỗn loạn để vượt ngục đã bị bắt giữ. Hơn 12.500 tù nhân khác vẫn đang lẩn trốn.