“Phù thủy ngố” Matthew Lewis răng thỏ trong “Harry Potter” cưới vợ

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 16:49 PM (GMT+7)

Nam diễn viên điển trai vào vai Neville đã kết hôn vào cuối tuần qua.

Hôm qua, 28.5, bức ảnh trên Instagram của Matthew Lewis và cô dâu xinh đẹp Angela Jones đã khiến người hâm mộ trầm trồ. Trong bộ tuxedo đen lịch lãm, nam diễn viên 28 tuổi khoác tay cô dâu của mình trong khu vườn thơ mộng.

Bức ảnh được đăng tải trên Instagram được nhiều người chúc phúc.

Bên cạnh đó, ngôi sao Harry Potter cũng chia sẻ dòng tweet hài hước trên trang Twitter của mình: “Tôi không chỉ nhỡ buổi biểu diễn của ban nhạc Arctic Monkeys ở Los Angeles mà sau đó họ còn trình diễn ở Italy vào đúng thời gian chúng tôi ở đó và bận làm đám cưới”.

Kể về chuyện tình của mình, cặp đôi gặp nhau từ đầu năm 2016 tại công viên The Wizarding World of Harry Potter thuộc hãng phim Universal ở Orlando (Florida, Mỹ). Angela Jones chính là nhân viên của hãng phim đó.

Angela Jones khoe nhẫn cầu hôn bên tháp Eiffel.

Sau 7 tháng tìm hiểu, “Phù thủy ngố Neville” quỳ gối cầu hôn người bạn gái xinh đẹp dưới chân tháp Eiffel (Paris). Ngày 27.5 vừa qua, cả 2 chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ.

Cặp đôi thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình cảm.

Matthew Lewis được biết đến với vai cậu bé phù thủy Neville Longbottom nhà Gryffindor trong loạt phim Harry Potter từ năm 2001 đến 2011. Cậu bé mập mạp có hàm răng thỏ và tính cách ngốc nghếch dễ thương đã thu hút được tình cảm của khán giả. Sau bộ phim đình đám, Matthes bất ngờ “lột xác” ngoạn mục khi biến thành một tài tử lịch lãm với gương mặt điển trai với những bộ phim như Me Before You, Terminal hay loạt phim truyền hình Bluestone 42...