Oanh Yến: 'Tôi kiệt sức vì nợ 10 tỷ đồng'

Oanh Yến nói cô đang ở giai đoạn khó khăn, tinh thần và thể chất đều mệt mỏi vì áp lực tài chính. Nhiều năm nay, cô loay hoay với gánh nặng nợ nần sau những lần khởi nghiệp thất bại.

Oanh Yến ở nông trại.

Theo Oanh Yến, khoản nợ phát sinh từ vài năm trước, khi cô thử nghiệm mô hình nông trại rau sạch ở Đồng Nai nhưng không thành. Gần đây, cô tiếp tục đầu tư chuỗi cửa hàng tiện lợi tại TP HCM, số vốn khoảng vài tỷ đồng, song chỉ hoạt động cầm chừng. Hệ quả, cô đang gánh gần 10 tỷ đồng nợ từ vay ngân hàng và người thân, thế chấp bằng bất động sản ở Đồng Nai, Gia Lai.

Một năm nay, Oanh Yến không có khả năng trả nợ nên nhiều lần xin giảm lãi, "khóa lãi" hoặc vay xoay vòng để tránh bị siết tài sản.

"Mấy chục hecta đất đều cầm cố ngân hàng, không khai thác cũng chưa bán được khiến tôi rất xót ruột", cô cho biết.

Hiện Oanh Yến không có thu nhập cố định vì đang bù lỗ cho chuỗi cửa hàng tiện lợi, trong khi nông trại ở Đồng Nai bỏ hoang. Chồng cô và hai bên gia đình phải cáng đáng sinh hoạt phí cho 8-9 người cùng một phần khoản nợ.

"Các con hiện sống ở TP HCM, học trường quốc tế do nhà nội tài trợ, còn sinh hoạt đơn giản theo khả năng của mẹ", cô nói.

Người đẹp cũng cho biết thêm cô trông chờ lấy lại được một số khoản tiền người khác nợ cô, tuy không nhiều nhưng đủ giúp trang trải phần nào khó khăn hiện tại. "Những khoản này đã chờ lâu mà chưa thấy hy vọng thu hồi", Oanh Yến nói.

Hoa hậu Oanh Yến.

Hoa hậu cho biết buồn và thất vọng khi "làm đâu thua đó", trở thành gánh nặng cho chồng. Cô cân nhắc sang Campuchia mở tiệm phở, quán nước nhưng chưa tìm được nguồn vốn.

Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì học tại chức ngành nông nghiệp và tâm lý học, ấp ủ một ngày trở lại khởi nghiệp tại nông trại Đồng Nai.

Trước đó, năm 2020, Oanh Yến về Định Quán, Đồng Nai mở nông trại nhưng gặp khó khăn do không chủ động nguồn điện. Mất điện dẫn tới thiếu nước tưới, khiến rau màu và cây ăn quả chết dần vào mùa khô. Sau đó, cô đưa các con trở lại TP HCM, ban đầu ở nhờ, rồi thuê nhà. Thời gian đầu, cô áp lực khi tài chính eo hẹp, sức khỏe giảm sút, thường mất ngủ vì lo trả nợ, chi phí sinh hoạt.

Sau đó, cô và bạn trai vay vài tỷ đồng mở chuỗi cửa hàng tiện lợi nhưng kinh nghiệm quản lý hạn chế khiến việc kinh doanh gặp khó. Từ 7 điểm bán ban đầu, cô phải thu hẹp còn 4 để giảm gánh nặng chi phí mặt bằng và nhân sự.

Oanh Yến sinh năm 1986, quê TP HCM (Vũng Tàu cũ). Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 tại Philippines. Sau khi sinh con thứ 5, cô tiếp tục dự thi và giành chiến thắng tại Queen of Beauty World 2019 (Nữ hoàng sắc đẹp thế giới). Người đẹp từng hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu.