Biển người đổ về Mỹ Đình sau trận mưa lớn

Từ trưa 10/8, nhiều nơi ở khu vực nội thành Hà Nội đổ mưa lớn. Cơn mưa kéo dài đến chiều nhưng không ngăn được khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình tham gia concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Khoảng 17h, trời hửng nắng, thời tiết mát mẻ.

Khán giả check-in cùng vé miễn phí và cờ Tổ quốc. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in bản chép tay gốc ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Trước sân vận động, nhiều người đem những lá cờ nhỏ bày bán, giá khoảng 10.000 đồng/chiếc.

Concert quốc gia Tổ quốc trong tim tạo nên cơn sốt vé. Chỉ trong 9 phút mở cổng đăng ký vé online, 3 triệu yêu cầu gửi về khiến hệ thống sập. Hàng chục nghìn vé miễn phí được phân bổ cho người dân. Chương trình dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Khu vực check-in mở từ 15h-20h, tránh tình trạng lượng người quá đông đổ dồn về sân trong một thời gian ngắn. Khán đài sân Mỹ Đình được bố trí thành bốn phân khu mang tên: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng.

Đôi bạn Thành Đạt - Hiểu Lan vượt quãng đường khoảng 100 km từ Phú Thọ đến Hà Nội. Cả hai có mặt ở điểm tổ chức concert khoảng vài giờ trước khi chương trình bắt đầu. Thành Đạt (phải) cho biết cố gắng săn vé vì muốn hòa mình vào chương trình lan tỏa lòng yêu nước, hướng đến dịp đại lễ của cả dân tộc. "Hành trình săn vé miễn phí không dễ. Nhờ yếu tố may mắn, chúng tôi đã cầm trên tay chiếc vé concert", Thành Đạt chia sẻ với Tiền Phong .

Từ khoảng 17h, giao thông quanh khu vực sân Mỹ Đình xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Trời mưa khiến các phương tiện di chuyển chậm, một số tuyến phố ùn ứ kéo dài. Khán giả đều mang theo áo mưa giấy khi vào sân.

Khán giả check-in với chiếc vé ở khu vực Độc lập 2.

Nhiều phụ huynh đưa trẻ em đến cổng sân vận động Mỹ Đình tận hưởng không khí concert. Tuy nhiên theo quy định của ban tổ chức, chương trình chỉ dành cho người từ 14 tuổi trở lên.

Ban tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng khi tham gia chương trình.

Phụ kiện như cờ, miếng dán, nón... được yêu thích.

Trước giờ diễn ra concert, cổng sân Mỹ Đình và các con phố quanh sân như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ được phủ đỏ.

Dòng người chờ vào sân xem concert.

Một nhóm bạn có mặt từ sớm.

Điểm nhấn đặc biệt của Tổ quốc trong tim là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ là những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Khán giả được nghe giọng hát của NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê…