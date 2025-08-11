Selena Gomez lên đồ lộng lẫy đi đám cưới với bạn trai

Selena Gomez chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong sự kiện này trên Instagram hôm cuối tuần. Ngôi sao 33 tuổi mặc váy cổ yếm kết hợp cùng đôi giày cao gót màu đỏ và áo khoác lông màu đen. Cô hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ với phong cách trang điểm lộng lẫy, mái tóc búi sóng sang trọng. Trong khi đó, Benny Blanco chọn bộ suit màu xanh sáng nổi bật, đeo trang sức vàng ton sur ton với bạn gái.

Selena Gomez và Benny Blanco trong đám cưới bạn thân.

Selena cũng hé lộ mùi hương cô và Benny sử dụng, đến từ dòng nước hoa mới thuộc thương hiệu Rare Beauty của nữ ca sĩ. Trong đoạn video, Selena giúp vị hôn phu xịt nước hoa lên cổ tay và Benny xoa đều, cả hai bật cười với màn chuẩn bị của mình.

Cặp sao đã có khoảng thời gian vui vẻ tại lễ cưới. Trong một bức ảnh, Selena Gomez trao nụ hôn tình tứ lên má Benny. Cô cùng vị hôn phu cũng có những khoảnh khắc giao lưu với các vị khách và cô dâu, chú rể.

Selena Gomez bên cô dâu.

Nữ ca sĩ xức nước hoa từ thương hiệu mỹ phẩm của cô khi đi đám cưới.

Nam ca sĩ - diễn viên hài Lil Dicky (tên thật David Andrew Burd) kết hôn với nhà sản xuất phim Kristin Batalucco. Lil Dicky là bạn thân, cộng sự thân thiết với nhạc sĩ Benny Blanco. Benny từng làm khách mời trong phim sitcom FXX của Lil trong khi Lil đóng trong hai video ca nhạc của Benny là Graduation và I Found You.

Benny Blanco và Selena Gomez cũng đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới của họ. Theo Dailymail, cặp sao sẽ kết hôn vào tháng 9 tại Montecito, California. Nguồn tin cho biết hai người đã gửi thiệp mời tới bạn bè thân thiết, bao gồm Taylor Swift và nhiều nghệ sĩ trong làng nhạc.

Hôm 6/8, Selena chia sẻ về kế hoạch cho ngày trọng đại trên chương trình Therapuss with Jake Shane. Tôi vô cùng háo hức. Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về điều gì như thế này", Selena Gomez tâm sự và tiết lộ thêm rằng sau khi hoàn thành xong các dự án cá nhân, cô và vị hôn phu sẽ bắt tay vào "tất cả những chi tiết nhỏ nhất" chuẩn bị cho đám cưới.