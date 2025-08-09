Biển người đổ về Đông Anh

Tối 9/8, chương trình V Concert, với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Sự kiện thu hút hàng vạn khán giả tham gia.

Từ đầu giờ chiều, lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến đường đổ về Trung tâm Triển lãm quốc gia đông đúc hơn bình thường. Khán giả dự đại nhạc hội chủ yếu di chuyển bằng ô tô, xe máy và xe buýt. Ai cũng tranh thủ đi sớm để tránh bị tắc đường.

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt 37 độ, dòng người đổ về địa điểm tổ chức V Concert ngày một đông.

Khu vực đổi vé đông nghịt người. Mọi người mang theo nước, đồ ăn vì phải chờ đợi trong thời gian dài. Mọi người cho biết dù hơi khó chịu vì nắng nóng, hơn tất cả vẫn là niềm vui.

Bạn Nguyễn Thị Thúy đi từ Hải Phòng lên thủ đô để xem concert. Cô gái sinh năm 1997 cho biết từng tham gia nhiều buổi hòa nhạc, nhưng vẫn nguyên cảm giác háo hức khi đến V Concert, vì đây là chương trình do đài quốc gia tổ chức. Cô trang bị cho mình đầy đủ từ mũ gắn cờ Tổ quốc, áo in chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và lightstick ngôi sao vàng.

Bạn Tuấn Anh, đến từ Long Biên (Hà Nội), cùng mẹ và hai em có mặt tại Trung tâm Triển lãm quốc gia từ 16h. Cả gia đình chọn áo cờ đỏ sao vàng làm đồng phục, đúng với tinh thần "Rạng rỡ Việt Nam".

Các bạn trẻ đến sớm tranh thủ chụp ảnh check-in. Ai cũng háo hức hòa mình vào không khí như lễ hội.

Gia đình anh chị Cường Mai đi từ Thái Nguyên về Hà Nội xem concert. Anh Cường cho biết con gái học ở Hà Nội, biết về chương trình nên mua vé cho cả nhà cùng xem,

Bên cạnh lòng tự hào, nhiều bạn trẻ đến đại nhạc hội vì có nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Rhyder, Quang Hùng MasterD, 2pillz... Các nghệ sĩ có mặt từ chiều 8/8 để tập luyện, sẵn sàng cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Bạn Diệu Huyền cùng bố và em trai bay từ TP HCM ra Hà Nội vào tối ngày 8/8 chỉ để xem V Concert. Họ cho biết hào hứng và tự hào khi được đến một đêm nhạc tràn đầy tinh thần dân tộc.

Sân khấu V Concert được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000 m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500 m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, đầy năng lượng với những giọng ca hàng đầu. Ông Cao Trung Hiếu - Tổng đạo diễn sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam chia sẻ: "Tất cả những gì hiện đại về công nghệ biểu diễn của Việt Nam hiện nay, chúng tôi đều đem vào hết concert lần này. Chúng tôi cố gắng làm sao để mang đến những công nghệ tốt nhất, màn trình diễn mãn nhãn nhất gửi tới tất cả quý khán giả".