“Vận hạn” mới của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk

Elon Musk và SpaceX bị điều tra

Elon Musk, người sáng lập SpaceX và CEO Tesla, đang đối mặt với các cuộc điều tra liên bang từ Lực lượng Không quân Mỹ, Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo và an ninh. Theo báo cáo từ New York Times, lý do chính là Musk và SpaceX bị nghi ngờ không tuân thủ các quy định liên quan đến báo cáo thông tin nhằm bảo vệ bí mật quốc gia.

Cụ thể, các cuộc điều tra này xoay quanh việc Musk không cung cấp đầy đủ thông tin về một số cuộc gặp gỡ với lãnh đạo nước ngoài. Một số đồng minh của Mỹ, bao gồm cả Israel, cũng bày tỏ lo ngại rằng Musk có thể chia sẻ dữ liệu nhạy cảm.

Đây không phải lần đầu tiên các hành động của Elon Musk bị đặt dưới sự giám sát của Lầu Năm Góc. Năm 2018, Musk từng bị xem xét lại quyền truy cập thông tin an ninh sau khi hút cần sa trong một chương trình trực tiếp với diễn viên hài Joe Rogan.

Các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, những cuộc điều tra như vậy thường được tiến hành khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm tiềm năng. Hiện tại, các cuộc điều tra mới nhằm vào Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật quốc gia, nhất là khi SpaceX giữ vai trò quan trọng trong các dự án quân sự và không gian của Mỹ.

Phản ứng của các bên liên quan ra sao?

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của các cuộc điều tra để bảo vệ tính bảo mật và sự toàn vẹn của quá trình điều tra. SpaceX, đại diện bởi Chủ tịch kiêm COO Gwynne Shotwell, không đưa ra bình luận nào khi được hỏi. Musk cũng không phản hồi về vấn đề này.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ như Jeanne Shaheen và Jack Reed đã viết thư yêu cầu điều tra những báo cáo cho rằng Musk có liên lạc với các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin. Lực lượng Không quân Mỹ gần đây đã từ chối cấp quyền truy cập an ninh cấp cao cho Musk, viện dẫn nguy cơ tiềm ẩn về an ninh.

Những nghi vấn xung quanh Musk và SpaceX phản ánh sự lo lắng ngày càng gia tăng về bảo mật thông tin trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chính trị toàn cầu. Với việc SpaceX đóng vai trò quan trọng trong chương trình không gian của Mỹ, bất kỳ sai sót nào về bảo mật đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc Musk có khả năng chia sẻ thông tin nhạy cảm với các quốc gia khác, đặc biệt là Nga, đã làm dấy lên câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của ông trong vai trò người đứng đầu một công ty tham gia vào các dự án quốc phòng.

Nếu các cuộc điều tra cho thấy Musk hoặc SpaceX vi phạm quy định, hậu quả có thể bao gồm hạn chế quyền tham gia vào các hợp đồng quốc phòng của SpaceX hoặc thậm chí cấm Musk truy cập thông tin an ninh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Musk mà còn đến sự phát triển của SpaceX và các dự án tương lai liên quan đến quốc phòng Mỹ.

Sự việc này cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo công nghệ như Musk phải cân bằng giữa sáng tạo và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác về công nghệ không gian và quân sự.