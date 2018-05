Nữ doanh nhân 9x Bùi Thuỷ Tiên: Thành công không trải sẵn hoa hồng

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Không được hậu thuẫn từ gia đình, thậm chí bỏ ngang việc học tập khi đang là sinh viên ngành Luật – Trường Đại học Cần Thơ. Thế nhưng, cô gái trẻ thế hệ 9X Bùi Thủy Tiên, chưa bao hối hận khi trải nghiệm và vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân để thực hiện nhưng mong muốn mình đã ấp ủ.

Tự nhận mình là người cầu toàn cái gì cũng muốn trải nghiệm, từ đâu lại hình thành nên suy nghĩ này của Tiên?

Khi còn theo ngành Luật – Trường ĐH Cần Thơ, tôi đã nghĩ cuộc sống không nhất thiết phải có một chức quyền nào đó mới thực sự tự do. Với Tiên, đó là làm được những điều mình thích mà không phải quá gánh nặng chuyện cơm áo gạo tiền. Tiên ngưng học giữa chừng, một phần cũng là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Quyết định này, ba mẹ Tiên không đồng ý, Tiên đã thuyết phục và chứng mình cho ba mẹ thấy sự lựa chọn của mình là đúng và nhận được sự ủng hộ như ngày nay.

Ba mẹ thì luôn mong muốn con gái của mình có một ngành nghề ổn định. Tiên lại không theo “mẫu” đó, mình muốn trở thành một nữ cường nhân vì chỉ khi mình tự chủ được mọi thứ thì mình mới thực sự tự do sống cuộc sống mình mong muốn.

Bùi Thủy Tiên kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng nhờ bén duyên với lĩnh vực tài chính

Một trải nghiệm không hề đơn giản. Nhưng từ đâu mà Tiên lại bén duyên với lĩnh vực tài chính và có những thành công nhất định như hiện tại?

Tiên đã làm qua rất nhiều công việc khác nhau trước khi bén duyên với lĩnh vực này. Có lúc trong túi không còn đủ 100 ngàn nữa, bạn bè thì nghĩ mình ảo tưởng không thực tế, gia đình thì đang nhìn mình với con số 0. Có lúc phải ở nhờ nhà kho của một người chị nhưng luôn tin vào con đường mình chọn.

Người cầu toàn cái gì cũng muốn biết và trải nghiệm nên Tiên tìm cho mình một công việc liên quan đến tài chính kinh doanh. Một phần, là để phụ giúp gia đình và học cách họ thành công như thế nào. May mắn là mình thích ứng nhanh và chịu khó học hỏi nên nhận được yêu mến từ những quý nhân mình đã gặp.

Sau 2 năm theo đuổi lĩnh vực tài chính Thủy Tiên đã tự sắm xe cho mình và xây nhà cho ba mẹ ở quê.

Tiên đã nói về khó khăn khi đến với một lĩnh vực hoàn toàn mới, lạ. Tiên chia sẻ thêm đi, những khó khăn mà bạn cho là đặc biệt giúp bạn trui rèn bản thân mình?

Vì mới nên mình không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, người ta học một thì mình phải học mười và học từng chút, từng chút một. Mối quan hệ mình không có, suốt một khoảng thời gian cứ di chuyển đi về giữa Cần Thơ lên Sài Gòn chỉ để học hỏi, trau dồi những kiến thức mình thiếu và yếu.

Đi từ con số không nên khó khăn trăm bề. Nếu Tiên không niềm tin vào con đường mình chọn có sẽ Tiên đã bỏ cuộc lâu rồi. Đến giờ Tiên thấy quan trọng nhất vẫn là vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, mình có thật sự quyết tâm làm hay không thôi.

Tiên chọn lĩnh vực này, một phần, cũng là cá tính của Tiên mạnh mẽ không thích những thứ bình ổn, an nhàn để sống qua ngày và chờ qua đời. Cuộc sống do mình tạo ra phải thật thú vị, một lần đạt được vinh quang thì bạn sẽ thấy an nhàn là vô vị. Tiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ lĩnh vực này, mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm để có được ngày hôm nay.

Tiên luôn quan niệm thành công quan trọng nhưng thành nhân quan trọng hơn. Cách bạn làm một việc sẽ nói lên cách bạn làm nhiều việc. Tư duy cực kì quan trọng, chăm chỉ thôi vẫn chưa đủ nếu không có tư duy tốt. Tôi may mắn có được người thầy lớn trong cuộc đời dạy cho tôi biết được cách tư duy đúng. Nên với tôi “não đẹp” là điều cực kì quan trọng.

Thủy Tiên chia sẻ với mọi người về con đường tự do tài chính và mong muốn hỗ trợ được nhiều người có được cuộc sống như mình.

Một mình chinh phục mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Mục tiêu tiếp theo của Tiên là gì?

Hiện tại, Tiên nghĩ mình thành công với chính bản thân mình, Tiên mua được xe cho mình, xây nhà cho ba mẹ… Tiên rất vui khi làm được điều đó dù nó không quá lớn lao. Tiên thấy mình may mắn khi có những cộng sự luôn đồng hành và giúp đỡ Tiên giúp mình trường thành hơn trong cuộc sống. Và những cộng sự ấy cũng đang giúp hơn 2000 đối tác trong Group (từ Bắc đến Nam) của Tiên nhanh chóng có được cuộc sống tự do tài chính của mình. Đây là điều mà trong hiện tại mình rất tự hào và hạnh phúc.

Sẽ còn rất nhiều người khao khát làm chủ tài chính của mình, Tiên mong muốn trong tương lai mình và các cộng sự sẽ hỗ trợ được nhiều người nhanh chóng có được cuộc sống với mức thu nhập ổn định hơn nữa. Xây dựng được những mối quan hệ bền bỉ trong xã hội, nhân bản được nhiều người có cuộc sống thật sự thoải mái và tự do tài chính. Và nếu có cơ hội, tôi muốn viết một quyển sách tạo động lực bằng chính những gì mình đã trải qua, biết đâu mình sẽ lan tỏa được nhiều giá trị.

Cảm ơn những chia sẻ của Tiên!