Đại gia tuần qua: Khối tài sản của “lão bà” 85 tuổi trên sàn chứng khoán lớn cỡ nào?

Nữ đại gia lớn tuổi nhất trên sàn chứng khoán giàu cỡ nào?

Trong danh sách các “lão gia” trên sàn chứng khoán, bà Trần Thị Thái là một nữ doanh nhân lão làng trong ngành mía đường. Theo tìm hiểu, bà Thái sinh tháng 9/1939, năm nay đã 85 tuổi, là mẹ ruột của ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Kon Tum và Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Mía đường Sơn La (SLS).

Bà Thái cũng từng tham gia vào ban quản trị và ban lãnh đạo của một loạt doanh nghiệp mía đường như CTCP Mía đường Bến Tre (Bentresuco), Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS), CTCP Mía đường Cần Thơ (Casuco), CTCP Mía đường Sơn La (SLS), CTCP Mía đường Sóc Trăng (SST)…

Ở độ tuổi 85, lão bà bí ẩn này vẫn là một đại gia trên sàn chứng khoán

Với tư cách cá nhân, bà Thái đang nắm giữ 27,4% cổ phần của Mía đường Sơn La, 11,72% Mía đường Cần Thơ và 3% mía đường Kon Tum. Theo công bố, nữ đại gia 85 tuổi đang trực tiếp nắm giữ gần 2,7 triệu cổ phiếu của SLS. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 14/5, khối tài sản của bà Thái tại đây có giá trị hơn 430 tỷ đồng. Với hơn 152.000 cổ phiếu tại CTCP Đường Kon Tum, khối tài sản của bà Thái tại đây có giá trị hơn 6 tỷ đồng nữa.

Chỉ tính riêng tại hai doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán là SLS và KTS, tài sản nữ đại gia sinh năm 1939 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 439 tỷ đồng.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long được dự báo doanh thu khủng, tăng gấp đôi trong tương lai gần

Trong báo cáo phân tích về triển vọng của cổ phiếu HPG, BSC Research dự báo, kết quả kinh doanh của Hòa Phát đã tạo đáy trong năm 2023, do đó, sẽ cải thiện trong năm 2024 nhờ sản lượng thép nội địa tăng và diễn biến giá thép khả quan hơn.

Năm nay, doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 13.806 tỷ đồng. Kịch bản lợi nhuận quý II/2024 ở mức trên 3.300 tỷ đồng và nửa cuối năm có thể ghi nhận lãi trung bình 3,800 – 4,000 tỷ đồng mỗi quý.

Sang năm 2025, nhóm phân tích này dự báo, Hòa Phát có thể mang về doanh thu gần 190.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế khoảng 22.000-23.000 tỷ đồng khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động giai đoạn I.

Kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 22% mục tiêu doanh thu và đạt 28% kế hoạch lợi nhuận. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Hòa Phát gần 202.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm.

Nữ hoàng cá tra tiếp tục lỗ khi đầu tư chứng khoán

Theo BCTC Quý 1/2024, CTCP Vĩnh Hoàn đang ghi nhận doanh thu đạt 2.856 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm 2023. Tại thị trường nội địa, doanh thu tăng trưởng 45% so với cùng kỳ, đạt 807 tỷ đồng. Tuy vậy, lãi sau thuế vẫn chỉ đạt 189 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2023.

Trên BCTC Quý 1/2024 của Vĩnh Hoàn, bên cạnh hoạt động kinh doanh chính đơn vị này còn đang đầu tư cổ phiếu. Khoản đầu tư ghi nhận 160 tỷ đồng cho kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp của nữ hoàng cá tra lỗ khi đầu tư chứng khoán

So với thời điểm đầu năm, khoản đầu tư này đang giảm 11,7%. Trong đó, Vĩnh Hoàn chủ yếu nắm giữ 3 mã cổ phiếu của 3 doanh nghiệp bất động sản.

Đến cuối năm 2023, dù đã giảm tỷ lệ nắm giữ với 2 trong 3 mã cổ phiếu nhưng khoản đầu tư này của Vĩnh Hoàn vẫn đang ghi nhận thua lỗ. VHC đang phải trích lập dự phòng 26,5 tỷ đồng cho cả danh mục đầu tư, tương đương thua lỗ khoảng 16,6% cho khoản đầu tư này.

Doanh nghiệp có chủ tịch từ nhiệm trước thềm ĐHCĐ làm ăn ra sao?

công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship) vừa công bố đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Bùi Minh Hưng. Theo đó, ông Bùi Minh Hưng xin rút khỏi HĐQT Viconship từ ngày hôm 15/5/2024, với lý do cá nhân.

Đáng chú ý, việc ông Hưng xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch diễn ra trước thềm Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Viconship (dự kiến diễn ra tới đây, ngày 28/5). Trước đó, Viconship đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 vào ngày 29/4 nhưng bất thành.

Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu năm 2024, Viconship ghi nhận doanh thu đạt hơn 568 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Viconship lãi trước thuế 89,9 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả trên, Viconship đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu tiên. Trước đó, năm 2023, Viconship ghi nhận doanh thu đạt 2.181 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 265 tỷ đồng.

